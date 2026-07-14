A Milano c’è una piazza medievale con un segreto acustico: sotto il portico puoi parlare a distanza come con un telefono senza fili.

In centro a Milano, tra il Duomo e Cordusio, esiste una piazza medievale che custodisce un fenomeno sorprendente. Basta fermarsi sotto un antico porticato, scegliere il punto giusto e parlare a bassa voce: il suono sembra attraversare lo spazio seguendo un percorso invisibile. È il curioso “telefono senza fili” della città, una piccola curiosità urbana in grado di trasformare una semplice passeggiata in centro in un gioco quasi magico per chi lo scopre.

Piazza Mercanti, il cuore politico della Milano medievale: come provare il telefono senza fili grazie al suo segreto acustico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il gioco acustico si trova in Piazza Mercanti, ciò che resta dell’antico Broletto Nuovo, centro politico e giudiziario della Milano medievale. Il complesso nacque nel Duecento e aveva al centro il Palazzo della Ragione, costruito tra il 1228 e il 1233. Sotto il suo portico si tenevano assemblee, commerci e il mercato cittadino.

Intorno sorgono edifici come la Loggia degli Osii, le Scuole Palatine e Casa Panigarola. Le trasformazioni ottocentesche modificarono l’antico quadrilatero, ma la piazza conserva un’atmosfera appartata, sorprendente per chi arriva dalla folla del Duomo.

Per sperimentare il segreto acustico della Piazza servono due persone, posizionate agli angoli opposti del porticato del Palazzo della Ragione, ciascuna vicina a una colonna. Parlando verso la pietra, anche sottovoce, il messaggio raggiunge con chiarezza l’altro angolo, mentre chi si trova poco distante quasi non può sentirlo.

Il fenomeno è architettonico e dipende dalle colonne e dalle volte a crociera, che incanalano il suono lungo le superfici curve come una cassa di risonanza. Secondo la tradizione era utile ai mercanti per discutere accordi lontano da orecchie indiscrete; durante le epidemie avrebbe inoltre permesso ai sacerdoti di confessare i malati mantenendo le distanze.

Photo Credits: Alessia Malorgio