Per tre giorni Milano cambia ritmo. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano 2026, il festival diffuso che porterà più di 250 concerti gratuiti in oltre 140 location sparse per tutta la città, dai grandi musei ai cortili nascosti, passando per parchi, teatri, stazioni ferroviarie e spazi della rigenerazione urbana.

La sedicesima edizione della manifestazione conferma ancora una volta l’idea che ha reso unico il festival: far uscire il pianoforte dalle sale da concerto tradizionali e trasformare Milano in una mappa musicale a cielo aperto.

Sofiane Pamart inaugura il festival alla GAM

Ad aprire ufficialmente Piano City Milano 2026 sarà Sofiane Pamart, uno dei pianisti contemporanei più ascoltati al mondo. L’artista francese salirà sul Main Stage della Galleria d’Arte Moderna di Milano venerdì 15 maggio alle ore 21 con il suo stile che unisce pianismo classico, atmosfere cinematiche e sensibilità urban.

Accanto a lui arriveranno anche molti protagonisti della scena internazionale contemporanea come AyseDeniz, Gaël Rakotondrabe, Rami Khalifé, Bachar Mar-Khalifé, Wayne Horvitz, Zoe Rahman e Tigran, protagonista della serata finale.

Non mancheranno gli appuntamenti più sperimentali, come la Piano Night firmata Stegonaute prevista nella notte di sabato 16 maggio.

Milano riscopre i suoi luoghi attraverso la musica

Uno degli aspetti più affascinanti di Piano City è la capacità di raccontare Milano attraverso i suoi spazi. Il festival attraversa infatti quartieri storici e nuove aree urbane, trasformando ogni angolo della città in un possibile palcoscenico.

Tra le location più suggestive dell’edizione 2026 ci saranno Teatro alla Scala, Castello Sforzesco, la Rotonda della Besana, l’ADI Design Museum, il Museo Bagatti Valsecchi e la Fondazione Prada.

Il festival arriverà anche in luoghi meno convenzionali come il Velodromo Vigorelli, la Stazione di Porta Genova e soprattutto l’Ex Cinema Orchidea, che riaprirà eccezionalmente dopo 17 anni di chiusura ospitando concerti e workshop.

Grande attenzione anche all’Area Mameli, uno dei simboli della nuova Milano in trasformazione. Negli spazi dell’ex Caserma Mameli il festival porterà concerti e appuntamenti aperti al pubblico, anticipando il futuro del quartiere che ospiterà parco pubblico, studentati e servizi culturali.

I concerti più attesi del weekend

Tra gli appuntamenti più attesi di Piano City Milano 2026 ci sono sicuramente:

il concerto inaugurale di Sofiane Pamart alla GAM;

il concerto all’alba del compositore islandese Snorri Hallgrímsson al Velodromo Vigorelli il 17 maggio alle 6 del mattino;

“Assassin’s Creed: The Piano Collection”, con Nicolas Horvath che interpreterà al pianoforte le musiche della celebre saga videoludica;

la riapertura speciale dell’Ex Cinema Orchidea;

la Piano Lesson di Sergio Cammariere al Volvo Studio Milano.

Un festival gratuito e da vivere a piedi o in bici

Anche quest’anno quasi tutti gli appuntamenti saranno gratuiti fino a esaurimento posti, con alcune prenotazioni online richieste per gli eventi più attesi.

Ed è proprio questa accessibilità ad aver trasformato Piano City in uno degli eventi culturali più amati dai milanesi: un festival che si può vivere passeggiando, entrando per caso in un concerto, attraversando quartieri e scoprendo nuovi spazi della città.

Per incentivare gli spostamenti sostenibili, torna anche la collaborazione con bikeMi, mobility partner dell’evento.

La musica arriva anche nei luoghi della fragilità

L’edizione 2026 rafforza inoltre il lato sociale del festival con il progetto “Armonie di comunità”, che porterà concerti e attività musicali in ospedali, RSA, biblioteche di quartiere, case delle donne e persino nel carcere di San Vittore.

Perché Piano City Milano continua a essere molto più di un semplice festival musicale: è un modo diverso di vivere la città, rallentare per qualche minuto e lasciare che Milano si racconti attraverso il suono di un pianoforte.