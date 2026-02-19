Si chiude oggi, giovedì 19 febbraio, il programma del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista della Milano Ice Skating Arena va in scena l’ultima giornata di gare, con l’assegnazione delle medaglie nel singolo femminile, una delle competizioni più attese dell’intero torneo.
Dopo il programma corto, le migliori pattinatrici del panorama internazionale tornano sul ghiaccio per il programma libero, decisivo per la classifica finale e per la distribuzione dei podi olimpici. Tecnica, interpretazione artistica ed esecuzione degli elementi saranno determinanti in una gara che promette spettacolo ed emozioni fino all’ultimo punteggio.
L’Italia in gara
A rappresentare i colori azzurri c’è Lara Naki Gutmann, unica atleta italiana qualificata nel singolo femminile. Dopo la prova nel corto, la pattinatrice azzurra è chiamata a un programma libero solido e convincente per concludere al meglio la sua esperienza olimpica davanti al pubblico di casa.
Ultimo atto del pattinaggio di figura
La giornata di oggi segna il sipario definitivo sul pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026, disciplina che ha regalato momenti di grande intensità sportiva nel corso dei Giochi. Con il singolo femminile si completa il quadro delle medaglie, chiudendo una rassegna che ha messo in mostra il meglio del pattinaggio mondiale.
Gli appassionati possono seguire la gara in diretta televisiva e sulle piattaforme digitali ufficiali dell’evento, con aggiornamenti in tempo reale su risultati e classifiche.
Singolo femminile — programma libero (Finale)
La gara del programma libero del singolo femminile è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, nell’ambito del pattinaggio di figura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.
L’evento è previsto di sera con inizio alle ore 19:00 locali (circa) alla Milano Ice Skating Arena.
Atlete attese in gara
La lista ufficiale definitiva delle atlete impegnate oggi non è completamente disponibile nelle fonti che ho trovato, ma sulla base delle classifiche dopo il programma corto, alcune delle principali contendenti al podio includono:
- Ami Nakai (in testa dopo il corto)
- Kaori Sakamoto (giapponese, campionessa del mondo)
- Alysa Liu (USA, medagliata mondiale)
- Isabeau Levito (USA)
- Altre atlete internazionali coinvolte in classifica di alto livello.
L’Italia nel singolo femminile
A rappresentare l’Italia nel programma libero c’è Lara Naki Gutmann — l’unica azzurra qualificata per il singolo femminile, che proverà a dare il massimo nel suo programma libero davanti al pubblico di casa.