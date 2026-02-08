Il pattinaggio di velocità sarà uno degli sport protagonisti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e vedrà come palcoscenico una sede d’eccezione nel cuore dell’innovazione milanese. Le competizioni si svolgeranno infatti al Milano Speed Skating Stadium, impianto inserito all’interno del nuovo Milano Ice Park.

La venue sorgerà negli spazi del polo fieristico di Fiera Milano Rho, già noto a livello internazionale per aver ospitato Expo 2015. In vista delle Olimpiadi, alcuni padiglioni verranno trasformati in una struttura sportiva moderna e altamente tecnologica, capace di rispondere agli standard olimpici e di accogliere atleti e atlete provenienti da tutto il mondo.

All’interno del Milano Speed Skating Stadium, i migliori specialisti del pattinaggio di velocità si sfideranno lungo l’anello di ghiaccio in gare spettacolari, tra sprint ad alta intensità e prove di resistenza cariche di tensione ed emozione. Ogni gara metterà in risalto tecnica, potenza e precisione, elementi che rendono questa disciplina una delle più affascinanti del programma olimpico.

Il progetto del Milano Ice Park rappresenta anche un esempio virtuoso di sostenibilità e riqualificazione urbana. Al termine dei Giochi Olimpici, infatti, le strutture temporanee verranno smantellate e i padiglioni torneranno alla loro funzione originaria, lasciando però un’importante eredità in termini di esperienza, visibilità internazionale e valorizzazione del territorio.

Con questa scelta, Milano conferma la propria capacità di reinventarsi e di ospitare grandi eventi sportivi, contribuendo a rendere Milano Cortina 2026 un’Olimpiade moderna, innovativa e attenta al futuro.