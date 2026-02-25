Milano entra ufficialmente nel clima dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 25 febbraio, il cuore della città si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici e attesi: l’arrivo della Fiamma Paralimpica in Piazza Duomo.

Un appuntamento aperto a tutti, gratuito e carico di significato, che trasformerà il centro in una grande piazza di condivisione, sport e inclusione.

L’evento in Piazza Duomo

Dalle ore 17.00 alle 19.30, Piazza del Duomo sarà il palcoscenico dell’accoglienza ufficiale della Fiamma.

A partire dalle 17.30, spazio a momenti di intrattenimento e saluti istituzionali, in un’atmosfera pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, appassionati di sport e curiosi che vogliono vivere in prima persona l’emozione che accompagna l’avvicinamento ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il momento più atteso: l’arrivo dei Tedofori

Alle 19.00 è previsto l’arrivo dei Tedofori, protagonisti della staffetta che porterà la Fiamma lungo il percorso da via Dante fino a Piazza Duomo.

Sarà il momento più intenso della serata: l’accensione della Fiamma Paralimpica rappresenta molto più di un gesto simbolico. È un messaggio potente di inclusione, determinazione e superamento dei limiti, valori che Milano abbraccia e rilancia in vista del 2026.

Milano e lo spirito paralimpico

Con questo evento, Milano conferma il suo ruolo centrale nel cammino verso Milano Cortina 2026, mostrando ancora una volta la sua capacità di trasformare lo spazio urbano in luogo di partecipazione collettiva.

Vivere la Fiamma in piazza significa sentirsi parte di qualcosa di più grande: non solo un evento sportivo internazionale, ma un progetto culturale e sociale che mette al centro accessibilità, inclusione e comunità.