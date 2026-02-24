Il 6 marzo 2026 l’iconica Arena di Verona ospiterà la Cerimonia di Apertura Paralimpica dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, uno degli appuntamenti più attesi di Milano Cortina 2026. Un evento che unirà spettacolo, cultura e valori universali come inclusione, resilienza e rispetto. Ma prima di entrare in Arena, è fondamentale sapere quali oggetti sono vietati per motivi di sicurezza.

Oggetti proibiti: cosa lasciare a casa

Per garantire la sicurezza di atleti, pubblico e staff, in nessuna sede saranno ammessi i seguenti articoli (elenco indicativo, soggetto a controlli):

Armi di qualsiasi tipo, oggetti contundenti o da taglio

Esplosivi, fuochi d’artificio, petardi, fumogeni

Sostanze infiammabili o chimiche pericolose

Bottiglie di vetro, lattine, contenitori rigidi

Droni e dispositivi volanti

Striscioni, aste rigide o oggetti che possano ostacolare la visuale

Ombrelli a punta, caschi, catene

Borse e zaini di grandi dimensioni (verranno applicate limitazioni)

Laser pointer e dispositivi accecanti

Alcolici, droghe e sostanze illegali

Consiglio Funweek: arriva leggero e verifica sempre le indicazioni ufficiali nei giorni precedenti l’evento per eventuali aggiornamenti.

Una cerimonia che lascia il segno

La Cerimonia di Apertura Paralimpica non sarà solo uno show, ma un racconto capace di emozionare e ispirare. Metterà al centro il talento italiano e l’ospitalità verso le delegazioni provenienti da tutto il mondo, dimostrando come lo sport possa essere motore di cambiamento sociale e culturale.

Il messaggio sarà chiaro: superare barriere e pregiudizi è possibile. La cerimonia celebrerà il ruolo dello sport nel creare nuove e pari opportunità, lasciando un’eredità concreta alle generazioni future.

L’Arena diventerà uno dei “beauty shot” più iconici dei Giochi: non solo un luogo, ma un simbolo. Un anfiteatro capace di parlare al cuore del pubblico globale, avvolto dall’incanto della cultura italiana.

I Bracieri di Milano Cortina 2026

Simbolo dell’armonia tra territori, i Bracieri sono nati dalla partnership con Fincantieri e da un progetto di Marco Balich con Lida Castelli e Paolo Fantin.

Il design si ispira al genio di Leonardo da Vinci e ai suoi celebri Nodi, intrecci geometrici che celebrano l’armonia tra natura e ingegno umano.

Realizzati in alluminio aeronautico, i Bracieri si aprono e si chiudono in sincronia, custodendo la Fiamma come uno scrigno. Dal 7 febbraio il Braciere all’Arco della Pace sarà protagonista di uno show quotidiano (18:00–23:00) accompagnato dalle musiche di Roberto Cacciapaglia.

Con l’arrivo della Fiamma Paralimpica il 6 marzo, i Bracieri torneranno ad ardere fino alla Cerimonia di Chiusura del 15 marzo.

C’è ancora tempo per assicurarsi un posto a questo evento unico: i biglietti per la Cerimonia di Apertura Paralimpica sono acquistabili online sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026, a questo link



👉 https://tickets.milanocortina2026.org/events/gli-sport-paralimpici-245/cerimonia-di-apertura-paralimpica-2635/