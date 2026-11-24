Park Hyatt Milano lancia il suo primo Panettone allo Zafferano e Limone: un grande lievitato d’autore che omaggia la tradizione gastronomica milanese con ingredienti simbolo, disponibile in edizione limitata.

Il primo panettone allo zafferano e limone di Park Hyatt Milano

Per le festività 2026 Park Hyatt Milano firma il suo primo Panettone allo Zafferano e Limone, un grande lievitato d’autore pensato come omaggio alla città. L’idea nasce dalla collaborazione tra l’Executive Chef Guido Paternollo e il Pastry Chef Alessio Gallelli, che hanno scelto di raccontare Milano attraverso i sapori più iconici della sua tradizione gastronomica.

Zafferano e limone: un omaggio alla cucina meneghina

Protagonista dell’impasto è lo zafferano, spezia simbolo del celebre risotto alla milanese, che dona al panettone carattere, colore e una precisa identità aromatica. In dialogo con lo zafferano c’è il limone, ispirato alla gremolada che accompagna l’ossobuco: viene utilizzato solo sotto forma di scorze candite, per aggiungere freschezza e una delicata nota acida in equilibrio con le tonalità calde e avvolgenti della spezia.

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Edizione limitata e consigli di degustazione

Frutto di una lunga ricerca su ingredienti, consistenze e profilo aromatico, il Panettone allo Zafferano e Limone esprime la volontà dell’hotel di sviluppare prodotti signature legati al territorio. Disponibile dal 18 novembre in edizione limitata, pesa 1 kg ed è proposto al prezzo di 60€. Lo Chef Paternollo suggerisce di servirlo con una crema al mascarpone oppure con cioccolato bianco, per esaltare le sue sfumature aromatiche. Il panettone può essere acquistato direttamente in hotel oppure online, tramite il sito ufficiale.

Park Hyatt e la vocazione all’ospitalità di lusso

La nuova creazione natalizia si inserisce nell’offerta gastronomica di un brand che fa dell’accoglienza sofisticata il suo tratto distintivo. Gli hotel Park Hyatt, presenti nelle destinazioni più prestigiose del mondo, sono pensati per unire eleganza senza tempo, servizio personalizzato e alta cucina. A Milano, la struttura cinque stelle lusso affacciata sulla Galleria Vittorio Emanuele II ospita ristorante gastronomico, lounge, cocktail bar e una spa d’eccellenza, confermandosi punto di riferimento della città anche per le esperienze gourmet legate alle festività.

Foto: Ufficio Stampa