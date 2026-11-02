Il 2 novembre in Lombardia si celebra il ricordo dei defunti con il pan dei morti, dolce speziato e ricco di frutta secca. Ecco la ricetta.

Oggi è il 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, nel quale la tradizione lombarda porta in tavola un dolce dal nome evocativo: il pan dei morti. Profumato, speziato e ricco di frutta secca, è una specialità che racconta il legame tra cucina e memoria. Diffuso soprattutto tra Milano e la Brianza, continua a essere preparato nelle case e nelle pasticcerie. Ma quali ingredienti servono e come si può preparare secondo la ricetta originale?

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Pan dei morti: il significato del dolce lombardo e la ricetta originale per prepararlo come una volta

Nato dalla cucina contadina, il pan dei morti valorizzava ciò che restava in dispensa. Secondo la tradizione, tra Ognissanti e il 2 novembre veniva preparato per accogliere simbolicamente le anime dei cari scomparsi. Ha forma ovale, una superficie leggermente croccante e un interno morbido e speziato.

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Per circa 15 pezzi occorrono: 250 g di farina 00, 300 g di savoiardi, 100 g di biscotti secchi, 100 g di amaretti, 300 g di zucchero, 50 g di cacao amaro, 120 g ciascuno di mandorle pelate, uvetta e fichi secchi, 6 albumi, 100 ml di vin santo, mezzo cucchiaino di noce moscata, uno di cannella, uno di lievito per dolci e zucchero a velo.

Tritate finemente biscotti, amaretti e mandorle, poi i fichi. Mescolateli con farina, cacao, zucchero, lievito, spezie e uvetta precedentemente ammollata e strizzata. Unite albumi e vin santo, impastando fino a ottenere un composto morbido.

Formate pezzi da circa 90 g, ovali e schiacciati, spessi un centimetro. Disponeteli distanziati su carta forno, spolverateli di zucchero a velo e cuocete per circa 25 minuti a 180 °C statico (160 °C ventilato). Lasciateli riposare due giorni in una biscottiera: diventeranno più morbidi e profumati.

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