Il 17 settembre Palazzo Marino a Milano apre con una visita guidata gratuita tra sale monumentali, opere d’arte e secoli di storia.

Il 17 settembre Palazzo Marino aprirà le sue porte a tutti coloro che vorranno provare a scoprire uno dei luoghi simbolo di Milano attraverso una visita guidata gratuita tra arte e storia. Un’occasione unica per entrare negli ambienti monumentali del palazzo e osservare da vicino sale, decorazioni e opere che raccontano secoli di vita cittadina, andando oltre la facciata di uno degli edifici istituzionali più conosciuti del centro milanese.

Palazzo Marino, da dimora privata a simbolo di Milano: la visita guidata gratuita del 17 settembre dal Cortile d’Onore alla Sala dell’Orologio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il palazzo prende il nome da Tommaso Marino, ricco commerciante genovese che fece costruire l’edificio come prestigiosa residenza privata. I lavori, affidati a Galeazzo Alessi, si interruppero nel 1570 e il complesso venne completato soltanto alla fine dell’Ottocento da Luca Beltrami.

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All’interno si susseguono ambienti ricchissimi. Nella Sala degli Arazzi sono conservati manufatti realizzati tra Anversa e Bruxelles tra XV e XVI secolo, mentre la Sala Alessi, vero Salone d’onore, conserva affreschi dedicati alle Muse e a divinità come Apollo, Bacco e Mercurio.

Tra gli spazi più suggestivi c’è il Cortile d’Onore, sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e ancora vicino all’aspetto cinquecentesco originale. Le decorazioni manieriste raccontano le fatiche di Ercole e le metamorfosi di Ovidio.

Il percorso porta poi fino alla Sala dell’Orologio, elegante ambiente di rappresentanza con arredi rinascimentali e quattordici tele seicentesche.

Orari, possibilità di prenotazione e modalità di accesso della visita gratuita del 17 settembre sono presenti sul sito del Comune di Milano, alla pagina dedicata a Palazzo Marino.

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