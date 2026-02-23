Palazzo Marino apre le porte: visite guidate gratuite per scoprire sale e ambienti nascosti nel cuore istituzionale di Milano.

In pieno centro, a Milano, c’è un luogo che tutti conoscono dall’esterno ma che pochi hanno davvero esplorato: è Palazzo Marino, simbolo istituzionale della città. Sede dell’amministrazione comunale meneghina, ha deciso di aprire le sue porte con visite guidate gratuite pensate per far scoprire ambienti solitamente non accessibili. Un’occasione speciale per entrare nel cuore storico e politico milanese e osservare da vicino uno degli edifici più rappresentativi della città.

Dentro la “casa dei milanesi”: Palazzo Marino apre gratis le sue porte

A partire dal 1° marzo Palazzo Marino entra nel circuito della “Domenica al Museo”, aprendo alle visite guidate gratuite ogni prima domenica del mese. Il percorso, della durata di circa 75 minuti, accompagna i visitatori attraverso cortili, loggiati e sale di rappresentanza normalmente riservati alle attività istituzionali. Guide professioniste conducono un racconto che intreccia architettura, arte e storia civica, mostrando come l’edificio progettato nel Cinquecento da Galeazzo Alessi sia passato da dimora privata del mercante Tommaso Marino a sede dell’amministrazione comunale dal 1861.

LEGGI ANCHE: — Biglietti per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapere

Durante il tour è possibile ammirare spazi simbolici come la Sala Alessi, l’Aula del Consiglio comunale e ambienti ricchi di decorazioni che testimoniano il ruolo centrale del palazzo nella vita pubblica milanese.

Oltre al suo immenso valore istituzionale, Palazzo Marino custodisce storie e dettagli spesso sconosciuti. Tra gli ambienti visitabili spicca la Sala Marra, situata nella parte più antica dell’edificio e legata, secondo la tradizione, alla nascita di Marianna de Leyva, la celebre Monaca di Monza dei Promessi Sposi. Il palazzo stesso porta i segni delle trasformazioni urbane e della rinascita milanese dopo i bombardamenti del 1944, diventando simbolo della resilienza cittadina .

La partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione obbligatoria e documento d’identità all’ingresso. Le visite partono ogni 30 minuti nel pomeriggio, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di scoprire Milano da una prospettiva insolita: quella dei suoi spazi più rappresentativi, normalmente nascosti dietro le porte del potere.

Photo Credits: Shutterstock