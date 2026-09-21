Milano torna ai vertici della sanità mondiale: tre ospedali sono tra i migliori al mondo e due confermano il primato italiano da sette anni.

La città di Milano e i suoi istituti continuano a farsi spazio nelle classifiche internazionali dedicate alla sanità: tre ospedali della città figurano infatti tra le migliori strutture specialistiche al mondo, con risultati che collocano il capoluogo lombardo ovviamente al top anche in Italia. E per due istituti il primato nazionale non rappresenta nemmeno una novità, dato che viene confermato ormai da sette anni consecutivi.

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Tre eccellenze di Milano nella classifica di Newsweek sugli ospedali migliori al mondo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A premiare Milano è la classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2027” di Newsweek, realizzata insieme alla società di ricerca Statista. La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e il Centro Cardiologico Monzino risultano tutti primi in Italia nelle rispettive aree di riferimento.

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I piazzamenti mondiali sono altrettanto rilevanti: il Besta raggiunge l’8° posto al mondo in neurologia e l’11° in neurochirurgia, lo IEO è 14° in oncologia, mentre il Monzino conquista la 17ª posizione in cardiologia. Per IEO e Monzino si tratta inoltre del settimo anno consecutivo al vertice italiano nelle rispettive specialità.

La classifica nasce dall’analisi di circa 2.500 ospedali in 31 Paesi, suddivisi in 13 specialità cliniche. Tra gli elementi considerati durante la sua redazione hanno assunto un peso crescente anche i cosiddetti PROMs, ovvero degli indicatori che raccolgono direttamente il punto di vista dei pazienti sull’efficacia delle cure, sul percorso terapeutico e sui miglioramenti nella qualità della vita. Un criterio, questo, che affianca altri dati importanti, come risultati clinici, reputazione e qualità dell’assistenza, rafforzando ulteriormente il valore del riconoscimento ottenuto dalle tre eccellenze sanitarie milanesi.

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