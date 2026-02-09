La giornata di oggi, lunedì 9 febbraio, segna un passaggio importante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con l’inizio della prima settimana piena di gare, il programma entra nel vivo e il calendario propone una delle giornate più dense di questo avvio, con cinque competizioni valide per l’oro olimpico.

L’Italia guarda a questo lunedì con fiducia, forte di un avvio positivo che ha già portato nove medaglie complessive nei primi giorni dei Giochi. L’obiettivo è dare continuità, soprattutto in discipline in cui il movimento azzurro può recitare un ruolo da protagonista.

Mattina: sci alpino e curling al centro della scena

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il debutto olimpico della combinata a squadre maschile di sci alpino, formula nuova che abbina velocità e tecnica. La gara si svilupperà in due fasi: discesa libera in mattinata e slalom nel pomeriggio, con i tempi sommati per definire la classifica finale. L’Italia schiera più coppie competitive, tra esperienza e freschezza, con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Sempre nelle prime ore della giornata spazio al curling doppio misto, disciplina in cui gli azzurri sono già certi di un posto tra le migliori quattro. L’ultimo incontro della fase a gironi servirà a definire l’avversaria della semifinale serale, snodo cruciale per l’accesso alla finale.

Pomeriggio: freestyle, ghiaccio e prime finali

Il programma prosegue con le prime medaglie dello sci freestyle, grazie allo slopestyle femminile in scena a Livigno. È una gara ad alto contenuto tecnico, in cui il livello internazionale è altissimo e ogni errore può essere decisivo.

Sul ghiaccio, riflettori puntati sui 1000 metri femminili di speed skating, una delle prove più rapide e spettacolari della giornata, e sulla rhythm dance del pattinaggio di figura, con l’Italia impegnata in una specialità che spesso regala grandi soddisfazioni.

Nel frattempo continua anche il torneo femminile di hockey su ghiaccio, con un nuovo impegno per la Nazionale azzurra nella fase a gironi.

Sera: salto con gli sci e snowboard chiudono il programma

La parte conclusiva della giornata è dedicata agli sport più spettacolari. Il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci assegnerà le ultime medaglie della serata, mentre lo snowboard Big Air femminile promette salti di altissima difficoltà e grande impatto visivo.

In serata tornerà sul ghiaccio anche il curling doppio misto per le semifinali, ultimo appuntamento chiave di un lunedì che può dire molto sull’andamento dei Giochi.



📅 PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

🗓️ Oggi, lunedì 9 febbraio

🕗 08.00

SKELETON – Gara femminile

Prova cronometrata 1

🕘 09.00

COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo

Prova 1

🕙 10.05

CURLING – Doppio misto, fase a gironi

Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

📺 Diretta tv su RAI 2 fino alle 10.30, poi RAI SPORT

🕥 10.30

SKELETON – Gara maschile

Prova cronometrata 1

🕥 10.30

SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile

Discesa libera

📺 Diretta tv su RAI 2

🕛 12.10

HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi

Italia-Giappone

📺 Diretta tv su RAI SPORT HD

🕧 12.30

SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale

Prima manche

📺 Diretta tv su RAI 2 (con pausa TG)

🕐 12.59

SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale

Seconda manche

📺 Diretta tv su RAI 2 (con pausa TG)

🕐 13.00

SLITTINO – Doppio femminile

Prove cronometrate 3-4

🕜 13.28

SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale

Terza manche

📺 Diretta tv su RAI 2

🕑 14.00

SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile

Slalom

📺 Diretta tv su RAI 2

🕑 14.10

SLITTINO – Doppio maschile

Prove cronometrate 3-4

🕟 16.40

HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi

Germania-Francia

🕔 17.00

SLITTINO – Singolo femminile

Prima manche

📺 Diretta tv su RAI 2

🕠 17.30

SPEED SKATING – 1000 metri femminili

📺 Diretta tv su RAI SPORT HD

🕕 18.05

CURLING – Doppio misto, semifinali

📺 Diretta tv su RAI 2

🕡 18.32

SLITTINO – Singolo femminile

Seconda manche

🕖 19.00

SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile

Primo turno

📺 Diretta tv su RAI SPORT

🕢 19.20

PATTINAGGIO DI FIGURA – Danza sul ghiaccio

Rhythm dance

📺 Diretta tv su RAI 2

🕢 19.30

SNOWBOARD – Big Air femminile, finale

Prima manche

📺 Diretta tv su RAI SPORT HD

🕗 19.53

SNOWBOARD – Big Air femminile, finale

Seconda manche

📺 Diretta tv su RAI SPORT HD

🕗 20.12

SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile

Finale

🕗 20.17

SNOWBOARD – Big Air femminile, finale

Terza manche

📺 Diretta tv su RAI SPORT HD

🕣 20.40

HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi

Svizzera-USA

🕘 21.10

HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi

Canada-Cechia

📺 Diretta tv su RAI SPORT HD