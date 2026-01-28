Con l’avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina cambia il traffico: strade chiuse, divieti temporanei e nuove regole da conoscere in anticipo.

L’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina è alle porte e la città si prepara non solo a vivere uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi decenni, ma anche a una vera e propria rivoluzione nella gestione del suo traffico e della sua viabilità. L’avvio dei Giochi Olimpici farà sì che la circolazione cittadina subirà delle significative modifiche, tra strade chiuse, divieti temporanei e alcune settimane di regole diverse. Muoversi per la città senza sorprese non sarà un’impresa: basta sapere in anticipo cosa accadrà!

Olimpiadi 2026: come cambia il traffico a Milano? Le chiusure temporanee nei giorni clou

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le modifiche più impattanti al traffico scatteranno nei giorni immediatamente precedenti e durante l’avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 2 febbraio sono previste chiusure temporanee in diverse zone centrali di Milano, in particolare attorno a Palazzo Marino, al Teatro alla Scala e all’area del Duomo, dove si concentreranno eventi istituzionali e cerimonie.

Il 5 e 6 febbraio, le limitazioni si estenderanno ad aree come la Fabbrica del Vapore, la Triennale e l’asse che collega il centro a San Siro, con lunghi elenchi di vie interdette al traffico in fasce orarie precise. In queste giornate sono attese anche modifiche al trasporto pubblico e possibili restrizioni per i pedoni nelle zone coinvolte, rendendo consigliabile evitare l’utilizzo dell’auto privata e pianificare con attenzione gli spostamenti.

Oltre alle chiusure giornaliere, alcune aree di Milano saranno soggette a cambiamenti della viabilità per periodi più lunghi. Il Villaggio Olimpico, ad esempio, vedrà modifiche dal 26 gennaio fino a fine febbraio e poi nuovamente a marzo, con sensi unici e limitazioni lungo via Lorenzini. Situazione simile nelle zone di Portello–MICO e Santa Giulia, dove divieti di transito e nuovi assetti stradali accompagneranno l’intera durata degli eventi sportivi.

Anche aree strategiche come Rho Fiera e il Forum di Assago saranno coinvolte da chiusure mirate nei giorni delle competizioni.

Photo Credits: Shutterstock