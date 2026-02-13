Oggi, venerdì 13 febbraio, va in scena la decima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini con sette titoli in palio. L’Italia punta a incrementare il proprio bottino dopo un giovedì straordinario grazie ai trionfi di Federica Brignone (superG) e Francesca Lollobrigida (5000 metri di speed skating), senza dimenticare l’argento di Arianna Fontana (500 metri di short track) e il bronzo della staffetta di slittino.

Grande attesa per lo snowboardcross femminile sulle nevi di Livigno: Michela Moioli riuscirà a tornare al top dopo il trauma facciale e difendere il suo titolo da Campionessa del Mondo? Nella 10 km in tecnica libera di sci di fondo, i nostri azzurri Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini proveranno a sorprendere a Tesero.

Occhi puntati anche sulla sprint maschile di biathlon: Tommaso Giacomel cercherà di riscattarsi dopo l’individuale, mentre Riccardo Lorello, fresco del bronzo sui 5000 metri di speed skating, affronterà la doppia distanza con il Campione del Mondo Davide Ghiotto. Lo speed skating promette nuove emozioni sul ghiaccio di Milano.

In serata, Daniel Grassl proverà a conquistare una medaglia nel singolare maschile di pattinaggio artistico con un free program da urlo, mentre Amedeo Bagnis tenterà l’assalto al podio nello skeleton sul budello di Cortina d’Ampezzo. Doppio impegno per l’Italia nel curling maschile (contro Gran Bretagna e Germania) e nel torneo di hockey ghiaccio femminile contro gli USA in un impegnativo quarto di finale.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e Rai Sport HD, e in streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà la diretta testuale generale e tematica.

📅 Calendario completo e programma gare – Venerdì 13 febbraio

09:00 – BOB, Bob a 2 maschile, prova cronometrata 2

09:00 – COMBINATA NORDICA, trampolino grande, prova 1

09:05 – CURLING maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna – Diretta su Rai 2

10:00 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, seeding manche 1 – Diretta su Rai 2

10:55 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, seeding manche 2 – Diretta su Rai 2

11:45 – BOB, monobob femminile, prova cronometrata 2

11:45 – SCI DI FONDO, 10 km tecnica libera maschile – Diretta su Rai 2

12:10 – HOCKEY GHIACCIO maschile, Italia-Slovacchia – Diretta su Rai Sport HD

12:10 – HOCKEY GHIACCIO maschile, Finlandia-Svezia

13:30 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, ottavi di finale – Diretta su Rai 2

14:00 – BIATHLON, sprint maschile – Diretta su Rai Sport HD (14:15-15:00), poi Rai 2

14:03 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, quarti di finale

14:24 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, semifinali

14:41 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, finale per il bronzo

14:46 – SNOWBOARD, snowboardcross femminile, finale per l’oro

16:00 – SPEED SKATING, 10000 metri maschile – Diretta su Rai 2 fino alle 17:00

16:00 – SKELETON femminile, prima manche – Diretta su Rai 2 dalle 17:00

16:40 – HOCKEY GHIACCIO maschile, Francia-Cechia

16:40 – HOCKEY GHIACCIO femminile, quarto di finale: Cechia-Svezia

17:45 – SKELETON femminile, seconda manche – Diretta su Rai 2

18:30 – SALTO CON GLI SCI, trampolino grande maschile, prova 2

19:00 – PATTINAGGIO DI FIGURA, free program maschile

19:05 – CURLING maschile, Italia-Germania – Diretta su Rai Sport HD

19:30 – SKELETON maschile, terza manche – Diretta su Rai 2 dalle 20:00

19:30 – SNOWBOARD, halfpipe maschile, finale (prime due manche) – Diretta su Rai 2

20:28 – SNOWBOARD, halfpipe maschile, terza manche – Diretta su Rai Sport HD

21:10 – HOCKEY GHIACCIO femminile, quarto di finale: Italia-USA – Diretta su Rai Sport HD

21:10 – HOCKEY GHIACCIO maschile, Canada-Svizzera

21:14 – SKELETON maschile, quarta manche – Diretta su Rai 2