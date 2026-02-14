Prosegue lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che oggi, sabato 14 febbraio, vivono la loro undicesima giornata di gare. Un sabato ricchissimo di eventi, con sette titoli olimpici in palio e l’Italia chiamata a riscattare un venerdì agrodolce, impreziosito dal bronzo di Michela Moioli ma segnato anche da alcune occasioni mancate.

Sci alpino e fondo: attesa e speranze azzurre

Dopo un giorno di pausa torna protagonista lo sci alpino con il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio. Le speranze italiane sono affidate soprattutto ad Alex Vinatzer, chiamato a due manche di grande solidità, e a Giovanni Franzoni, galvanizzato dall’argento in discesa libera.

Poche ambizioni di podio invece per la staffetta femminile di sci di fondo in Val di Fiemme, con l’attenzione già rivolta alla 4×7,5 km maschile in programma domenica.

Biathlon, short track e freestyle: Italia protagonista

Grande attesa ad Anterselva per la sprint femminile di biathlon, dove l’Italia sogna in grande con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, impegnate sui 7,5 km con due passaggi al poligono.

Sul ghiaccio di Milano torna in gara Pietro Sighel, deciso a riscattarsi nei 1500 metri di short track dopo la squalifica nei 1000. Occhi puntati anche su Arianna Fontana, impegnata nelle batterie dei 1000 metri, e sulla staffetta femminile, dove l’Italia parte tra le favorite.

Nel freestyle riflettori accesi su Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo di Big Air, al rientro nelle qualificazioni della sua disciplina prediletta con l’obiettivo di centrare la finale.

Curling, hockey e titoli in palio

Giornata intensa anche per il curling femminile, con due match cruciali per invertire un avvio difficile, mentre l’Italia dell’hockey su ghiaccio maschile affronta la Finlandia nell’ultima gara del girone. In palio oggi anche i titoli dello skeleton femminile, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e delle dual moguls di sci freestyle.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI – SABATO 14 FEBBRAIO

09.00 – Salto con gli sci, trampolino grande femminile (prove)

09.05 – Curling femminile, girone: ITALIA–Cina – Rai 2

10.00 – Sci alpino, gigante maschile (1ª manche) – Rai 2

10.00 – Bob, monobob femminile (prove)

11.35 – Sci freestyle, dual moguls femminile (semifinali) – Rai 2

11.46 – Dual moguls femminile, finale bronzo – Rai 2

11.48 – Dual moguls femminile, finale oro – Rai 2

12.00 – Sci di fondo, staffetta femminile – Rai 2 (poi RaiSport)

13.30 – Sci alpino, gigante maschile (2ª manche) – Rai 2

14.45 – Biathlon, sprint femminile – Rai 2

16.40 – Hockey ghiaccio maschile: ITALIA–Finlandia – RaiSport

17.00 – Speed skating, 500 metri maschile

18.00 – Skeleton femminile, 3ª manche – Rai 2

18.45 – Salto con gli sci, trampolino grande maschile – Rai 2

19.05 – Curling femminile, girone: ITALIA–Svezia – RaiSport

19.30 – Sci freestyle, Big Air femminile (qualificazioni)

19.35 – Skeleton femminile, 4ª manche – Rai 2

20.15 – Short track, 1500 m maschili (quarti) – RaiSport

20.59 – Short track, 1000 m femminili (batterie) – Rai 2

21.44 – Short track, 1500 m maschili (semifinali) – Rai 2

22.00 – Short track, staffetta femminile (semifinali) – Rai 2

22.34 – Short track, 1500 m maschili (finale A) – Rai 2

ITALIANI IN GARA OGGI (HIGHLIGHTS)

Sci alpino gigante: ITALIA con De Aliprandini, Franzoni, Vinatzer

Biathlon sprint femminile: ITALIA con Wierer, Vittozzi

Short track: ITALIA con Sighel, Fontana

Big Air femminile: ITALIA con Tabanelli

Hockey ghiaccio maschile: ITALIA–Finlandia

Curling femminile: ITALIA–Cina e ITALIA–Svezia

Dove vedere le gare in TV e streaming

Le competizioni di oggi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta TV su Rai 2 e RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. Ampia copertura anche con la diretta testuale su OA Sport.

Una giornata da non perdere, tra grandi eventi, sfide decisive e la speranza di nuove medaglie azzurre.