Verso Milano-Cortina 2026 la stampa estera critica ritardi nei lavori e cantieri ancora aperti. Tante le incognite logistiche.

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l’attenzione della stampa internazionale sembra già essersi tutta concentrata sulle criticità organizzative che accompagnano il conto alla rovescia, soprattutto per quello che riguarda i ritardi nei lavori di realizzazione delle strutture sportive. Dalla Germania e dal Regno Unito sono arrivati numerosi articoli e reportage che parlano di infrastrutture incomplete e incognite logistiche. Non fanno discutere però sono solo i cantieri ancora aperti, ma anche le condizioni meteo previste su Cortina, che rischiano di complicare ulteriormente una macchina già sotto pressione.

Per la stampa estera Milano e Cortina sono ancora un cantiere aperto: i ritardi nei lavori e i cantieri ancora aperti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il quotidiano tedesco BILD, ha definito l’organizzazione dei Giochi come “un gigantesco cantiere” ancora aperto. A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, diverse infrastrutture non risultano ancora completate.

A Cortina, in particolare, la cabinovia che dovrebbe portare spettatori e addetti ai lavori sulle piste della Tofana non è pronta: mancano ancora le cabine e, secondo alcune stime interne, potrebbero servire giorni – se non settimane – per il completamento definitivo.

Le difficoltà non riguardano solo Cortina. Anche a Milano, dove si disputeranno le gare di hockey su ghiaccio, i media stranieri segnalano ritardi nella nuova arena, con una pista giudicata più piccola degli standard internazionali e spazi interni non ancora ultimati.

A complicare il quadro, sono però le previsioni meteo: su Cortina è attesa una forte nevicata nei giorni immediatamente precedenti alle gare, che potrebbe rallentare ulteriormente i lavori e mettere sotto stress la gestione della sicurezza e dei trasporti.

Photo Credits: Shutterstock