Manca ormai pochissimo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domani, 6 febbraio, allo stadio San Siro. Eppure, a meno di 24 ore dall’evento che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita dei Giochi, il Meazza non ha ancora raggiunto il tutto esaurito.

Secondo indiscrezioni, sarebbero stati venduti oltre 50mila biglietti, ma ne resterebbero ancora circa 10mila disponibili, a fronte di una capienza complessiva di circa 80mila posti. Un dato significativo, considerando che la cerimonia d’apertura è tradizionalmente l’evento più richiesto di ogni Olimpiade.

Prezzi alle stelle: da 260 a oltre 2.000 euro

Il nodo principale resta quello dei prezzi, giudicati da molti proibitivi. I biglietti per la cerimonia di apertura vanno infatti da un minimo di 260 euro fino a 2.026 euro, senza grandi differenze nemmeno per alcune categorie di spettatori con disabilità, che non beneficiano di sconti reali, se non per l’eventuale accompagnatore (182 euro).

Nel dettaglio, oggi risultano ancora disponibili biglietti in tutte le fasce principali:

Categoria A : 2.026 euro

: 2.026 euro Categoria B : 1.400 euro

: 1.400 euro Categoria C : 700 euro

: 700 euro Categoria D (terzo anello): 260 euro

Cifre che rendono la cerimonia un evento per pochi, soprattutto se si considera che si tratta di uno spettacolo di una sola sera.

La promozione last minute: due biglietti al prezzo di uno

Per cercare di riempire lo stadio, la Fondazione Milano Cortina ha lanciato nelle ultime ore una promozione straordinaria: due biglietti al prezzo di uno per la cerimonia di apertura, riservata agli utenti che hanno ricevuto un link dedicato. L’offerta consente di acquistare fino a dieci biglietti, con prezzi che restano comunque compresi tra 260 e 2.026 euro a ticket.

L’obiettivo è chiaro: aumentare la platea in vista di uno show ambizioso, ideato da Marco Balich, con la partecipazione di artisti internazionali e italiani come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ghali.

Il caso della cerimonia d’apertura non è isolato. A tre giorni dall’inizio dei Giochi, risultano ancora biglietti disponibili per circa 180 eventi, segnale che i prezzi elevati potrebbero aver scoraggiato una parte consistente del pubblico, soprattutto quello italiano.

Dallo sci al pattinaggio di figura, dall’hockey allo short track, molte delle gare più attese richiedono centinaia di euro per un singolo ingresso, rafforzando l’idea di Olimpiadi sempre più orientate a un pubblico benestante.

San Siro lontano dal pienone

A poche ore dall’inizio, dunque, San Siro resta lontano dal pienone. La speranza degli organizzatori è tutta nel rush finale, ma il dato resta: nemmeno una promozione last minute riesce a nascondere il problema di fondo.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono domani, ma il messaggio che arriva dai botteghini è già chiaro: lo spettacolo è grande, i prezzi ancora di più.