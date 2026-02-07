Entrano finalmente nel vivo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, va in scena la quarta giornata di gare, la prima davvero decisiva dopo le prove preliminari e la suggestiva Cerimonia d’Apertura andata in scena ieri sera. È il giorno delle prime medaglie olimpiche, con un programma ricchissimo che coinvolge neve, ghiaccio e trampolini, regalando spettacolo dalle Alpi alla pianura.
Il primo titolo in palio sarà quello della discesa libera maschile, in programma a Bormio alle ore 11.30. Grande attesa per gli azzurri: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse proveranno a esaltare il pubblico italiano su una pista che conoscono molto bene. Alla stessa ora proseguiranno anche le prove della discesa femminile, mentre alle 13.00 spazio allo skiathlon femminile di sci di fondo, gara complessa in cui l’Italia parte senza i favori del pronostico.
Nel pomeriggio riflettori puntati anche sul pattinaggio di velocità, con l’assegnazione del titolo nei 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida sarà l’unica italiana al via, pur non essendo al top della condizione. Giornata intensa anche per lo slittino, con le prime due manche del singolo maschile: Dominik Fischnaller resta una delle speranze più concrete di medaglia per l’Italia.
Grande spazio agli sport di squadra. Il curling doppio misto vedrà l’Italia impegnata in un doppio confronto delicato contro Svezia e Norvegia, con Amos Mosaner e Stefania Constantini chiamati a fare la differenza. Impegno fondamentale anche per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio, che affronterà la Svezia in una sfida chiave per la corsa ai quarti di finale.
La sera sarà dedicata allo spettacolo: finale del Big Air maschile di snowboard, dove Ian Matteoli può inserirsi nella lotta per il podio, la gara femminile sul trampolino piccolo di salto con gli sci e nuove prove decisive nella gara a squadre di pattinaggio artistico, disciplina in cui l’Italia può realisticamente ambire a una medaglia.
Da seguire anche le qualificazioni dello slopestyle di sci freestyle, con Miro Tabanelli e Maria Gasslitter in gara: assente Flora Tabanelli, fermata alla vigilia.
Dove vedere le Olimpiadi oggi in TV e streaming
La giornata di sabato 7 febbraio sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e RaiSport HD, con ampia copertura dalle ore 10.05 fino a tarda sera.
Disponibile anche la diretta streaming gratuita su Rai Play, oltre alle piattaforme a pagamento Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.
Aggiornamenti live testuali garantiti su OA Sport, con cronache generali e dedicate a ogni evento.
CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI
Sabato 7 febbraio 2026
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) – Diretta tv su Rai2 (solo la prima parte), poi RaiSportHD
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile – Diretta tv su Rai2
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2
11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone
13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 13.30, poi Rai2
13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4
14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud – Diretta tv su Rai2 per gli azzurri
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia – Diretta tv su RaiSportHD
15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)
16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia
17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche
18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia – Diretta tv su Rai2 per gli azzurri
19.30 SNOWBOAD – Big Air maschile, finale (prima manche)
19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile
19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche)
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale
20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche) – Diretta tv su Rai2 (in alternanza con il curling)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada
22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI
Sabato 7 febbraio
10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche): Maria Gasslitter – Diretta tv su Rai2 (prima parte)
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago
11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche): Maria Gasslitter
13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile: Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa
13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4: Sandra Robatscher, Verena Hofer)
14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia
15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche): Miro Tabanelli
16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida
17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller – Diretta tv su Rai2
17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer
18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller – Diretta tv su Rai2
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia
19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche): Ian Matteoli
19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile: Daniel Grassl – Diretta tv su RaiSportHD dalle 20.30
19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche): Ian Matteoli
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer
20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche): Ian Matteoli
22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance: Guignard/Fabbri – Diretta tv su Rai2