Entrano finalmente nel vivo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, va in scena la quarta giornata di gare, la prima davvero decisiva dopo le prove preliminari e la suggestiva Cerimonia d’Apertura andata in scena ieri sera. È il giorno delle prime medaglie olimpiche, con un programma ricchissimo che coinvolge neve, ghiaccio e trampolini, regalando spettacolo dalle Alpi alla pianura.

Il primo titolo in palio sarà quello della discesa libera maschile, in programma a Bormio alle ore 11.30. Grande attesa per gli azzurri: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse proveranno a esaltare il pubblico italiano su una pista che conoscono molto bene. Alla stessa ora proseguiranno anche le prove della discesa femminile, mentre alle 13.00 spazio allo skiathlon femminile di sci di fondo, gara complessa in cui l’Italia parte senza i favori del pronostico.

LEGGI ANCHE: — Curling, chi è Stefania Constantini: sport e vita privata e fidanzato

Nel pomeriggio riflettori puntati anche sul pattinaggio di velocità, con l’assegnazione del titolo nei 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida sarà l’unica italiana al via, pur non essendo al top della condizione. Giornata intensa anche per lo slittino, con le prime due manche del singolo maschile: Dominik Fischnaller resta una delle speranze più concrete di medaglia per l’Italia.

Grande spazio agli sport di squadra. Il curling doppio misto vedrà l’Italia impegnata in un doppio confronto delicato contro Svezia e Norvegia, con Amos Mosaner e Stefania Constantini chiamati a fare la differenza. Impegno fondamentale anche per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio, che affronterà la Svezia in una sfida chiave per la corsa ai quarti di finale.

La sera sarà dedicata allo spettacolo: finale del Big Air maschile di snowboard, dove Ian Matteoli può inserirsi nella lotta per il podio, la gara femminile sul trampolino piccolo di salto con gli sci e nuove prove decisive nella gara a squadre di pattinaggio artistico, disciplina in cui l’Italia può realisticamente ambire a una medaglia.

Da seguire anche le qualificazioni dello slopestyle di sci freestyle, con Miro Tabanelli e Maria Gasslitter in gara: assente Flora Tabanelli, fermata alla vigilia.

Dove vedere le Olimpiadi oggi in TV e streaming

La giornata di sabato 7 febbraio sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e RaiSport HD, con ampia copertura dalle ore 10.05 fino a tarda sera.

Disponibile anche la diretta streaming gratuita su Rai Play, oltre alle piattaforme a pagamento Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Aggiornamenti live testuali garantiti su OA Sport, con cronache generali e dedicate a ogni evento.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 7 febbraio 2026

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) – Diretta tv su Rai2 (solo la prima parte), poi RaiSportHD

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile – Diretta tv su Rai2

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 13.30, poi Rai2

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud – Diretta tv su Rai2 per gli azzurri

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia – Diretta tv su RaiSportHD

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia – Diretta tv su Rai2 per gli azzurri

19.30 SNOWBOAD – Big Air maschile, finale (prima manche)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche) – Diretta tv su Rai2 (in alternanza con il curling)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 7 febbraio

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche): Maria Gasslitter – Diretta tv su Rai2 (prima parte)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche): Maria Gasslitter

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile: Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4: Sandra Robatscher, Verena Hofer)

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche): Miro Tabanelli

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller – Diretta tv su Rai2

17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller – Diretta tv su Rai2

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche): Ian Matteoli

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile: Daniel Grassl – Diretta tv su RaiSportHD dalle 20.30

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche): Ian Matteoli

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche): Ian Matteoli

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance: Guignard/Fabbri – Diretta tv su Rai2