Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputa la terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un programma ricco di appuntamenti sportivi fin dal mattino e che culminerà in serata con la storica Cerimonia d’Apertura, in programma alle ore 20.00.

Le gare prenderanno il via alle ore 9.00 e si susseguiranno senza soluzione di continuità fino al tardo pomeriggio, coinvolgendo discipline chiave come salto con gli sci, pattinaggio artistico, curling, sci alpino, slittino e hockey su ghiaccio.

Il programma di oggi – venerdì 6 febbraio

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2

09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance

10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 1

11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone

13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera

20.00 CERIMONIA D’APERTURA

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura, gratis e in chiaro; Rai 2 per le gare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, RaiSportHD per le gare dalle 13.00 alle 14.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner

09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance: Charléne Guignard/Marco Fabbri

10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 1: Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano

11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie: Sara Conti/Niccolò Macii

13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile: Lara Naki Gutmann

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia

La giornata si aprirà alle 09.00 con il salto con gli sci femminile sul trampolino piccolo, dedicato alla seconda prova.

Alle 09.55 spazio al pattinaggio di figura, con la gara a squadre – rhythm dance, primo segmento della competizione.

Alle 10.00 inizieranno le prove cronometrate 5 e 6 dello slittino singolo maschile, mentre alle 10.05 entrerà nel vivo il curling doppio misto, con le prime partite della fase a gironi:

Italia–Svizzera

Svezia–Gran Bretagna

USA–Canada

Alle 11.30 doppio appuntamento con lo sci alpino:

discesa libera maschile , prova cronometrata 3

, prova cronometrata 3 discesa libera femminile, prova cronometrata 1

Cinque minuti più tardi, alle 11.35, tornerà protagonista il pattinaggio di figura, con lo short program delle coppie valido per la gara a squadre.

Alle 12.10 sarà la volta dell’hockey su ghiaccio femminile, con la partita Francia–Giappone valida per la fase a gironi.

Nel primo pomeriggio, alle 13.35, è in programma lo short program femminile del pattinaggio di figura a squadre.

Alle 14.35 riprenderà il curling doppio misto, sempre per la fase a gironi, con i seguenti incontri:

Italia–Estonia

USA–Canada

Gran Bretagna–Corea del Sud

Svezia–Norvegia

Alle 14.40 si tornerà sul ghiaccio per l’hockey femminile, con la sfida Cechia–Svizzera.

In serata, alle 20.00, riflettori puntati sulla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si svolgerà in contemporanea tra Milano e Cortina d’Ampezzo, con la sfilata delle Nazioni e l’accensione del braciere olimpico in un formato inedito.

Dove vedere le Olimpiadi oggi

La Cerimonia d’Apertura sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, mentre le gare saranno visibili in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD. Diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. Diretta testuale disponibile su OA Sport.