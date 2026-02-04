L’attesa è finita: da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026 l’Italia torna protagonista dello sport mondiale ospitando i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Le prime gare scatteranno già da mercoledì 4 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7.

Ma come da tradizione, il momento più atteso sarà l’inizio ufficiale dei Giochi, con una cerimonia di apertura senza precedenti, pensata come un grande spettacolo diffuso.

Quando si svolge la cerimonia di apertura

La Cerimonia di Apertura è in programma per

📅 venerdì 6 febbraio 2026

🕗 ore 20.00

Il cuore dell’evento sarà lo stadio San Siro di Milano, ma la cerimonia non si svolgerà in un solo luogo: per la prima volta nella storia olimpica, ci saranno parate e momenti simbolici anche in altre sedi di gara, tra cui Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo.

Il doppio braciere olimpico: un altro primato storico

A rendere ancora più unica questa edizione sarà anche la presenza di un doppio braciere olimpico, una novità assoluta per i Giochi Invernali.

Il primo sarà acceso a Milano , presso l’ Arco della Pace , uno dei luoghi più iconici della città

, presso l’ , uno dei luoghi più iconici della città Il secondo si troverà a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, cuore della località dolomitica

Un simbolo potente che rappresenta l’anima “diffusa” di Milano-Cortina 2026, divisa tra città e montagna.

Dove vedere la cerimonia di apertura in diretta

Chi non sarà allo stadio potrà seguire l’evento comodamente da casa o in streaming. Ecco tutte le opzioni disponibili:

📺 Diretta TV

Rai 1 (in chiaro)

💻 Diretta streaming

Rai Play

Eurosport 1

DAZN

Discovery+

HBO Max

📝 Diretta testuale

OA Sport, con cronaca live minuto per minuto

A che ora collegarsi

👉 Venerdì 6 febbraio – ore 20.00

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Diretta tv su Rai 1, streaming sulle principali piattaforme