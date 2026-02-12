Olimpiadi 2026: a Milano le “case delle nazioni” trasformano ville e musei in una Expo diffusa per tifosi e delegazioni: scopri dove sono.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono soltanto l’occasione di assistere a cerimonie e a gare di numerose discipline, ma diventano anche una vetrina internazionale: le “case delle nazioni” sono spazi ufficiali allestiti dai vari Paesi per accogliere delegazioni, tifosi e visitatori, ma dove si trovano? Tra ville storiche, musei e location iconiche, la città si trasforma in una piccola Expo diffusa.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: scopri dove sono le “case delle nazioni”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, ovvero dalla “nostra”. Casa Italia ha scelto come sede la Triennale di Milano, in viale Alemagna 6, dal 6 al 22 febbraio 2026. Il progetto “Musa” propone un percorso in nove sezioni dedicate alle arti, con oggetti dall’Olympic Museum di Losanna e un programma di incontri ed eventi culturali; centrale anche l’offerta gastronomica curata da Davide Oldani.

La Cina ha allestito la China House a Villa Clerici, con 67 reperti dal Museo dello Sport della Cina, aree interattive con robot e laboratori di tradizione artigianale. La Corea del Sud è invece a Villa Necchi Campiglio: maxi schermo per le gare, K-pop, workshop e degustazioni di K-food in una cornice d’eccezione.

I Paesi Bassi hanno scelto il Superstudio Più in via Tortona con lo Staatsloterij TeamNL Huis: dirette, celebrazioni delle medaglie, dj set serali e specialità come stroopwafel e birre olandesi.

La Repubblica Ceca è al Ristorante del Barrio con la Czech House, tra dirette, quiz e un après-ski bar; la Slovacchia è in Galleria Meravigli con area pubblica e zona gastronomica.

La Svizzera ha aperto la House of Switzerland al Centro Svizzero, con giardino alpino Flora Alpina, concerti di corni delle Alpi e mostre. La Svezia, infine, occupa la Sala Liberty de Il Treno con maxi schermi e gastronomia nordica.

Photo Credits: Shutterstock