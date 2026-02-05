Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura allo Stadio San Siro, ma l’attività olimpica inizierà già giovedì 5 febbraio, giornata che segna il debutto di diverse discipline e dei primi atleti italiani.

Curling, hockey su ghiaccio e snowboard apriranno il calendario olimpico, con tre appuntamenti che vedranno protagonisti gli azzurri, a partire dal ritorno sul ghiaccio della coppia d’oro del curling misto.

Constantini e Mosaner subito in gara nel curling

Grande attesa per l’esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici nel doppio misto a Pechino 2022. La coppia italiana sarà impegnata in due match della fase a gironi (round robin) nella stessa giornata.

Ore 10:05 : Italia-Corea del Sud

: Italia-Corea del Sud Ore 19:05: Italia-Canada

Due sfide subito impegnative che diranno molto sulle ambizioni di medaglia del duo azzurro, chiamato a confermarsi anche davanti al pubblico di casa.

Esordio dell’Italia femminile nell’hockey su ghiaccio

Spazio anche all’hockey su ghiaccio femminile, con l’Italia che farà il suo debutto nel torneo olimpico affrontando la Francia.

Ore 14:40: Italia-Francia (Gruppo B)

Un match importante per iniziare al meglio il percorso nel girone.

Il programma completo del 5 febbraio 2026

Curling – Doppio misto (Round robin)

10:05: Gran Bretagna-Estonia

10:05: Svezia-Cechia

10:05: Norvegia-Stati Uniti

10:05: Corea del Sud-Italia

14:35: Stati Uniti-Svizzera

14:35: Norvegia-Canada

19:05: Canada-Italia

19:05: Svizzera-Corea del Sud

19:05: Estonia-Svezia

19:05: Cechia-Gran Bretagna

Hockey su ghiaccio femminile

12:10: Svezia-Germania (Gruppo B)

14:40: Italia-Francia (Gruppo B)

16:40: Stati Uniti-Cechia (Gruppo A)

21:10: Finlandia-Canada (Gruppo A)

Snowboard

19:30: Big Air maschile – Qualificazioni (1ª manche)

20:15: Big Air maschile – Qualificazioni (2ª manche)

21:00: Big Air maschile – Qualificazioni (3ª manche)

Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in TV e streaming

Le Olimpiadi Invernali saranno trasmesse in chiaro e in diretta sulla Rai, mentre la copertura completa sarà garantita da Eurosport.

Rai

RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) 9:50 – 12:10 15:15 – 17:10 19:00 – 21:45

Streaming gratuito su RaiPlay

Eurosport

Copertura integrale e continuativa:

In TV sui canali Eurosport

In streaming per gli abbonati a Discovery+ , DAZN , TIMVision , Prime Video Channels e HBO Max

, , , e Diretta non stop dalle 10:00 alle 23:40

Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>>