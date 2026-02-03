Milano si prepara a vivere una delle giornate più importanti dell’anno sportivo internazionale: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio allo storico Stadio San Siro. Lo spettacolo, che darà il via ufficiale alla XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali, segnerà un momento di grande festa per la città e l’Italia intera.

Tempo: sereno e fresco per l’evento

Secondo le previsioni meteo affidabili raccolte da IlMeteo.it, venerdì 6 febbraio a Milano il cielo sarà in prevalenza asciutto, con nubi sparse e nessuna pioggia significativa attesa per la giornata. Le temperature saranno tipiche dell’inverno lombardo, con minime fresche e massime che si avvicinano ai 10–11 °C, rendendo l’atmosfera fredda ma vivibile per chi parteciperà all’evento.

Questo tipo di tempo, senza pioggia né fenomeni intensi, è particolarmente favorevole per la grande cerimonia: incredibilmente utile per i preparativi tecnici, la sicurezza degli impianti e il comfort degli spettatori sia all’interno dello stadio sia nelle aree di accoglienza e fan zone allestite in città.

Atmosfera olimpica, sport e cultura

La cerimonia, intitolata “Armonia”, è pensata come un grande spettacolo culturale e sportivo che riflette il profondo legame tra tradizione italiana e spirito olimpico moderno. Prevista la tradizionale parata degli atleti, l’accensione del braciere olimpico e performance artistiche con contributi di artisti italiani e internazionali.

Con milioni di spettatori da tutto il mondo pronti a seguire l’evento — in presenza e in televisione o streaming — il meteo relativamente clemente rappresenta un piccolo alleato per un avvio memorabile dei Giochi.

Consigli per chi partecipa

Abbigliamento caldo – anche se non prevista pioggia, le sere milanesi di febbraio restano fredde; è quindi consigliabile sciarpa, cappello e giacca termica.



Arrivo in anticipo – con ampi spazi di fan zone allestiti in città e trasporti intensificati, è utile arrivare presto per evitare assembramenti e godersi la festa.



Aggiornamenti meteo dell’ultimo minuto – il tempo può variare, quindi controllare un bollettino aggiornato nelle ore precedenti all’evento è sempre una buona idea.

