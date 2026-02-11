Oggi, mercoledì 11 febbraio, va in scena l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un’altra giornata ricchissima di emozioni, con ben otto titoli assegnati e tante occasioni per Italia di arricchire il proprio medagliere dopo le grandi soddisfazioni di ieri: l’oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel curling doppio misto conquistato da Amos Mosaner e Stefania Constantini.

SuperG maschile: azzurri all’assalto della Stelvio

Grande attesa per il superG maschile di sci alpino sulla mitica pista Stelvio di Bormio. L’Italia schiera carte importanti: Giovanni Franzoni, Dominik Paris (argento e bronzo in discesa), Mattia Casse e Christof Innerhofer cercheranno di contrastare la concorrenza svizzera guidata da Marco Odermatt e Franjo Von Allmen.

Biathlon e slittino: obiettivo podio

Ad Anterselva spazio all’individuale femminile di biathlon (15 km con quattro poligoni, un minuto di penalità per ogni errore). Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano a un risultato di prestigio dopo l’argento nella staffetta mista.

Sul budello di Cortina d’Ampezzo riflettori accesi sui doppi di slittino: Andrea Voetter/Marion Oberhofer nel femminile ed Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier nel maschile inseguono il podio.

Pattinaggio, curling e hockey: sfide chiave per l’Italia

In serata Charlene Guignard e Marco Fabbri saranno protagonisti nella free dance del pattinaggio di figura, con l’obiettivo rimonta verso le medaglie.

Doppio confronto tra Italia e Svezia: nel curling maschile e nell’hockey su ghiaccio maschile, entrambi al via oggi nella fase a gironi.

Completano il programma la combinata nordica (inseguimento individuale), le moguls femminili di sci freestyle e i 1000 metri maschili di speed skating.

Calendario completo – Mercoledì 11 febbraio

10.00 – Combinata nordica, inseguimento individuale (HS100) – Diretta su Rai 2

10.00 – Skeleton femminile, prova cronometrata 3

10.30 – Snowboard, halfpipe femminile qualificazioni (1ª manche)

11.00 – Sci freestyle, moguls femminili qualificazioni 2

11.27 – Snowboard, halfpipe femminile qualificazioni (2ª manche)

11.30 – Sci alpino, SuperG maschile – Diretta su Rai 2

12.30 – Skeleton maschile, prova cronometrata 3

13.45 – Combinata nordica, inseguimento 10 km – Diretta su Rai 2

14.15 – Biathlon, individuale femminile – Diretta su Rai 2

14.15 – Sci freestyle, moguls femminili finale 1 – Diretta su Rai Sport

14.55 – Sci freestyle, moguls femminili finale 2 – Diretta su Rai Sport

16.40 – Hockey ghiaccio maschile: Slovacchia-Finlandia

17.00 – Slittino doppio femminile, 1ª manche

17.48 – Slittino doppio maschile, 1ª manche

18.30 – Speed skating, 1000 metri maschili

18.48 – Slittino doppio femminile, 2ª manche

19.05 – Curling maschile: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina – Diretta su Rai Sport

19.30 – Snowboard, halfpipe maschile qualificazioni (1ª manche)

19.30 – Pattinaggio di figura, free dance

19.37 – Slittino doppio maschile, 2ª manche

20.27 – Snowboard, halfpipe maschile qualificazioni (2ª manche)

21.10 – Hockey ghiaccio maschile: Italia-Svezia – Diretta su Rai Sport