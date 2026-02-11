Oggi, mercoledì 11 febbraio, va in scena l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un’altra giornata ricchissima di emozioni, con ben otto titoli assegnati e tante occasioni per Italia di arricchire il proprio medagliere dopo le grandi soddisfazioni di ieri: l’oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel curling doppio misto conquistato da Amos Mosaner e Stefania Constantini.
SuperG maschile: azzurri all’assalto della Stelvio
Grande attesa per il superG maschile di sci alpino sulla mitica pista Stelvio di Bormio. L’Italia schiera carte importanti: Giovanni Franzoni, Dominik Paris (argento e bronzo in discesa), Mattia Casse e Christof Innerhofer cercheranno di contrastare la concorrenza svizzera guidata da Marco Odermatt e Franjo Von Allmen.
Biathlon e slittino: obiettivo podio
Ad Anterselva spazio all’individuale femminile di biathlon (15 km con quattro poligoni, un minuto di penalità per ogni errore). Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano a un risultato di prestigio dopo l’argento nella staffetta mista.
Sul budello di Cortina d’Ampezzo riflettori accesi sui doppi di slittino: Andrea Voetter/Marion Oberhofer nel femminile ed Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier nel maschile inseguono il podio.
Pattinaggio, curling e hockey: sfide chiave per l’Italia
In serata Charlene Guignard e Marco Fabbri saranno protagonisti nella free dance del pattinaggio di figura, con l’obiettivo rimonta verso le medaglie.
Doppio confronto tra Italia e Svezia: nel curling maschile e nell’hockey su ghiaccio maschile, entrambi al via oggi nella fase a gironi.
Completano il programma la combinata nordica (inseguimento individuale), le moguls femminili di sci freestyle e i 1000 metri maschili di speed skating.
Calendario completo – Mercoledì 11 febbraio
10.00 – Combinata nordica, inseguimento individuale (HS100) – Diretta su Rai 2
10.00 – Skeleton femminile, prova cronometrata 3
10.30 – Snowboard, halfpipe femminile qualificazioni (1ª manche)
11.00 – Sci freestyle, moguls femminili qualificazioni 2
11.27 – Snowboard, halfpipe femminile qualificazioni (2ª manche)
11.30 – Sci alpino, SuperG maschile – Diretta su Rai 2
12.30 – Skeleton maschile, prova cronometrata 3
13.45 – Combinata nordica, inseguimento 10 km – Diretta su Rai 2
14.15 – Biathlon, individuale femminile – Diretta su Rai 2
14.15 – Sci freestyle, moguls femminili finale 1 – Diretta su Rai Sport
14.55 – Sci freestyle, moguls femminili finale 2 – Diretta su Rai Sport
16.40 – Hockey ghiaccio maschile: Slovacchia-Finlandia
17.00 – Slittino doppio femminile, 1ª manche
17.48 – Slittino doppio maschile, 1ª manche
18.30 – Speed skating, 1000 metri maschili
18.48 – Slittino doppio femminile, 2ª manche
19.05 – Curling maschile: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina – Diretta su Rai Sport
19.30 – Snowboard, halfpipe maschile qualificazioni (1ª manche)
19.30 – Pattinaggio di figura, free dance
19.37 – Slittino doppio maschile, 2ª manche
20.27 – Snowboard, halfpipe maschile qualificazioni (2ª manche)
21.10 – Hockey ghiaccio maschile: Italia-Svezia – Diretta su Rai Sport