Oggi, martedì 10 febbraio, va in scena la settima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il grande evento sportivo continua a regalare spettacolo sulle nevi e sui ghiacci italiani: in palio ci saranno nove titoli olimpici e l’Italia punta a tornare sul podio dopo un lunedì senza medaglie, arrivato comunque dopo un fine settimana ricco di soddisfazioni per la spedizione azzurra.

Grande attesa per lo sci alpino, protagonista con la combinata a squadre femminile sulla leggendaria pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. La gara si disputerà a coppie: una sciatrice affronterà la discesa libera alle 10.30, mentre la compagna sarà impegnata nello slalom alle 14.00. La classifica finale nascerà dalla somma dei due tempi. L’Italia si affida soprattutto al binomio di punta formato da Sofia Goggia e Lara Della Mea, ma attenzione anche al debutto olimpico delle giovani Giada D’Antonio e Anna Trocker.

Dopo una giornata di pausa torna protagonista anche lo sci di fondo a Tesero, con le sprint in tecnica classica. Riflettori puntati su Federico Pellegrino, che cerca un risultato di prestigio nel format che ha segnato la sua carriera, seppur nella meno amata tecnica classica. In biathlon, invece, occhi su Tommaso Giacomel, tra gli azzurri più attesi nell’individuale maschile da 20 km ad Anterselva, una delle gare più dure del programma olimpico.

Spazio poi allo short track, che apre ufficialmente il proprio programma olimpico: l’Italia può sognare in grande nella staffetta mista, senza dimenticare le batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschili, con Arianna Fontana e Pietro Sighel pronti a recitare ruoli da protagonisti. Nel curling doppio misto, Amos Mosaner e Stefania Constantini affronteranno la Gran Bretagna nella finale per il bronzo, mentre Svezia e Stati Uniti si giocheranno l’oro sul ghiaccio di Cortina.

Da seguire con attenzione anche Verena Hofer, in piena corsa per una medaglia nello slittino femminile, oltre alla Nazionale femminile di hockey su ghiaccio, impegnata contro la Germania a Milano nell’ultima partita del girone, decisiva per l’accesso a uno storico quarto di finale. Completano il quadro delle finali di giornata lo slopestyle maschile di sci freestyle a Livigno e la gara a squadre mista di salto con gli sci a Predazzo.

Olimpiadi 2026: il programma completo di oggi (martedì 10 febbraio)

08.00 Slittino – Doppio maschile, prove cronometrate

09.15 Sci di fondo – Sprint femminile TC, qualificazioni (diretta tv su Rai2)

09.55 Sci di fondo – Sprint maschile TC, qualificazioni (diretta tv su Rai2)

10.30 Sci alpino – Combinata a squadre femminile, discesa libera (diretta tv su Rai2)

10.30 Short track – 500 metri femminili, batterie

11.45 Sci di fondo – Sprint femminile, quarti (diretta tv su Rai2)

12.15 Sci di fondo – Sprint maschile, quarti (diretta tv su Rai2)

12.56 Short track – Staffetta mista, finale A

13.13 Sci di fondo – Sprint femminile TC, finale (diretta tv su RaiSport)

13.25 Sci di fondo – Sprint maschile TC, finale (diretta tv su RaiSport)

13.30 Biathlon – Individuale maschile 20 km

14.00 Sci alpino – Combinata a squadre femminile, slalom (diretta tv su Rai2 dalle 14.15)

14.05 Curling – Doppio misto, finale per il bronzo

16.40 Hockey ghiaccio femminile – Italia-Germania

17.00 Slittino – Singolo femminile, terza manche (diretta tv su Rai2)

18.05 Curling – Doppio misto, finale per l’oro

18.34 Slittino – Singolo femminile, quarta manche (diretta tv su RaiSport)

18.45 Salto con gli sci – Gara a squadre mista

20.00 Salto con gli sci – Gara a squadre mista, finale

Dove vedere le Olimpiadi in TV e streaming