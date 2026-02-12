Giovedì 12 febbraio segna la nona giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la storica doppietta d’oro nei doppi di slittino che ha portato l’Italia a quota quattro ori e 13 podi complessivi, gli azzurri tornano protagonisti in una giornata che assegna ben nove titoli.
Grande attesa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo per il superG femminile di sci alpino (ore 11.30). Sofia Goggia, bronzo in discesa, cerca il colpo grosso; al via anche Federica Brignone, rientrata dall’infortunio, e Laura Pirovano, in ottima condizione. Sempre a Cortina riflettori puntati sulla staffetta a squadre di slittino (ore 18.30), dopo il trionfo nei doppi.
A Milano, sul ghiaccio dell’Oval, Francesca Lollobrigida torna in pista nei 5000 metri (ore 16.30) dopo l’oro nei 3000: obiettivo conferma. In serata spazio allo short track con le finali dei 500 metri femminili (Arianna Fontana e Chiara Betti) e dei 1000 maschili (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini).
Spettacolo assicurato anche a Livigno con lo snowboardcross maschile (finali dalle 14.56), dove l’Italia schiera Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Attenzione pure allo skeleton maschile con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari (prime due manche al mattino).
Debutto per l’Italia nel torneo femminile di curling: doppio impegno contro Svizzera (ore 9.05) e Corea del Sud (ore 19.05). In programma anche altri tre titoli: 10 km femminile di sci di fondo (13.00), moguls maschili di freestyle (dalle 12.15) e halfpipe femminile di snowboard (dalle 19.30).
OLIMPIADI 2026 OGGI Giovedì 12 febbraio
🕘 Mattina
09.05 – CURLING (torneo femminile)
Fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca
Diretta tv su Rai Sport
09.30 – SKELETON (maschile)
Prima manche
Diretta tv su Rai 2
10.00 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, seeding manche 1
10.00 – SCI FREESTYLE
Moguls maschile, qualificazione 2
10.55 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, seeding manche 2
11.05 – SKELETON (maschile)
Seconda manche
Diretta tv su Rai 2 (dalle 11.30 anche su Rai Sport)
11.30 – SCI ALPINO
SuperG femminile (con Italia: Goggia, Brignone, Pirovano)
Diretta tv su Rai 2
12.10 – HOCKEY GHIACCIO (maschile)
Svizzera-Francia
12.15 – SCI FREESTYLE
Moguls maschile, finale 1
Diretta tv su Rai Sport
12.50 – BOB
Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1
12.55 – SCI FREESTYLE
Moguls maschile, finale 2
13.00 – SCI DI FONDO
10 km individuale femminile tecnica libera
Diretta tv su Rai Sport
🕑 Pomeriggio
13.45 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, ottavi di finale
Diretta tv su Rai 2
14.05 – CURLING (torneo maschile)
Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14.18 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, quarti di finale
Diretta tv su Rai 2
14.39 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, semifinali
Diretta tv su Rai 2
14.56 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
Diretta tv su Rai 2
15.01 – SNOWBOARD
Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15.30 – BOB
Monobob femminile, prova cronometrata 1
16.30 – SPEED SKATING
5000 metri femminile (con Italia: Lollobrigida)
Diretta tv su Rai 2
16.40 – HOCKEY GHIACCIO (maschile)
Cechia-Canada
17.00 – SALTO CON GLI SCI
Trampolino grande femminile, prova 1
🌙 Sera
18.30 – SLITTINO
Staffetta a squadre (con Italia)
19.05 – CURLING (torneo femminile)
Fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
Diretta tv su Rai Sport
19.30 – SNOWBOARD
Halfpipe femminile, finale (prima manche)
Diretta tv su Rai 2
19.59 – SNOWBOARD
Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
Diretta tv su Rai 2
20.00 – SALTO CON GLI SCI
Trampolino grande maschile, prova 1
20.15 – SHORT TRACK
500 metri femminile, quarti di finale (con Italia)
20.28 – SNOWBOARD
Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.29 – SHORT TRACK
1000 metri maschile, quarti di finale (con Italia)
20.58 – SHORT TRACK
500 metri femminile, semifinali (con Italia)
21.05 – SHORT TRACK
1000 metri maschile, semifinali (con Italia)
21.10 – HOCKEY GHIACCIO (maschile)
Lettonia-USA
Diretta tv su Rai Sport
21.10 – HOCKEY GHIACCIO (maschile)
Germania-Danimarca
21.26 – SHORT TRACK
500 metri femminile, finale B
21.31 – SHORT TRACK
500 metri femminile, finale A (con Italia)
21.37 – SHORT TRACK
1000 metri maschile, finale B
21.43 – SHORT TRACK
1000 metri maschile, finale A (con Italia)