La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, andata in scena venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, ha regalato spettacolo e grandi emozioni con musiche, performance e momenti simbolici che hanno segnato l’inizio ufficiale dei Giochi sulla neve italiana.

Se te la sei persa o vuoi rivivere i momenti più belli della serata — dall’accensione dei bracieri olimpici alla sfilata delle delegazioni, passando per le esibizioni musicali — puoi farlo comodamente online.

👉 La cerimonia di apertura è disponibile in streaming su RaiPlay alla pagina:

https://www.raiplay.it/video/2026/02/Olimpiadi-Invernali-Milano-Cortina-2026—Milano-Cortina-2026-Il-meglio-della-Cerimonia-d-Apertura—06-02-2026-2a1f773b-a4f5-4034-9e4f-65bfee1ffdfe.html

Qui troverai anche un riassunto con i momenti più significativi, perfetto per rivivere le emozioni principali dell’evento inaugurale e rivivere i passaggi più suggestivi