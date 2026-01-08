Milano: a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026 arriva la suggestione della neve. Con l’inizio dei giochi, vedremo la città imbiancata?

Mancano solo poche settimane all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e l’attenzione degli appassionati si concentra anche sul meteo e la possibilità di vedere la neve cadere e posarsi sul capoluogo lombardo. Le previsioni parlano del fatto che nelle prossime settimane potremmo trovarci di fronte a una possibile svolta, anche se il quadro resta complesso e molto diverso tra città e località di montagna. Ma per l’inizio dei giochi vedremo la neve vera? O dovremo accontentarci di quella artificiale?

LEGGI ANCHE: — Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco come sarà la cerimonia d’apertura (ci saranno anche Laura Pausini e Sabrina Impacciatore)

Vedremo cadere la neve a Milano in vista delle Olimpiadi invernali 2026?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ovvero dal fatto che a Milano la neve, soprattutto a inizio febbraio, resta un evento raro. Le analisi meteo indicano che l’eventuale svolta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane riguarderebbe soprattutto un calo delle temperature, più che vere e proprie nevicate in città.

Il capoluogo lombardo, inoltre, soffre l’effetto “isola di calore”, che rende difficile la tenuta della neve anche quando cade. Per questo, salvo sorprese eccezionali, l’immagine di una Milano olimpica imbiancata resta più un’immagine suggestiva che qualcosa di concreto, mentre l’organizzazione guarda soprattutto alle località alpine.

Scenario diverso – ovviamente – per le sedi montane dei Giochi. Secondo le previsioni, dalla metà di gennaio potrebbero aumentare le occasioni per nevicate naturali su località come Livigno, Bormio e Cortina d’Ampezzo. Qui l’altitudine e la posizione geografica favoriscono accumuli più consistenti, capaci di garantire un colpo d’occhio invernale anche per le riprese televisive.

Nel frattempo, la neve artificiale resta fondamentale per preparare le piste, ma l’arrivo di precipitazioni vere potrebbe regalare finalmente panorami “da cartolina”. Milano, invece, resterà probabilmente spettatrice, con lo sguardo rivolto alle montagne più che ai propri viali

Photo Credits: Shutterstock