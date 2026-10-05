A Natale un treno storico parte da Milano verso i mercatini di Bolzano, Merano e Bressanone: una gita tra bancarelle e atmosfere del Südtirol.

Il Natale in Südtirol può cominciare già dalla stazione centrale di Milano, dalla quale un treno storico accompagna verso i mercatini di Bolzano, Merano e Bressanone. Una proposta che trasforma lo spostamento in parte della festa, invitandoci a riscoprire il piacere di viaggiare nell’attesa delle feste natalizie. Per chi sogna una gita tra bancarelle e suggestioni di stagione, l’esperienza unisce il fascino del passato alla voglia di partire.

Treno storico da Milano Centrale per i mercatini di Natale di Bolzano, Merano e Bressanone

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Aspettando il Natale 2026, la proposta prevede partenze da Milano Centrale e Brescia verso i mercatini dell’Alto Adige. Si viaggia su vetture storiche, con andata e ritorno nella stessa giornata: una soluzione per concedersi una pausa natalizia senza organizzare un pernottamento.

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Il treno diventa così parte dell’esperienza, dando alla gita un’atmosfera diversa fin dalla partenza. La formula permette inoltre di raggiungere le località più amate del Südtirol lasciando da parte l’auto, evitando il traffico autostradale, il pedaggio, le code e la ricerca di un parcheggio. Durante il tragitto ci si può mettere comodi, lasciando che anche l’attesa dell’arrivo diventi parte della gita natalizia.

Bolzano, Merano e Bressanone sono le località raggiunte dall’iniziativa, che porta al centro della gita i mercatini e le atmosfere natalizie dell’Alto Adige.

La proposta è organizzata da Pallenium Tourism, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e ARSMS, l’Associazione Rotabili Milano Smistamento. L’incontro tra turismo e patrimonio ferroviario storico aggiunge fascino al percorso: le vetture d’epoca accompagnano l’esperienza, dalla partenza al rientro. Una formula che ci invita a riscoprire il viaggio in treno e a dedicare una giornata alle suggestioni del Natale altoatesino.

Photo Credits: Shutterstock

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