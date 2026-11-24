Dal cenone di San Silvestro firmato Pellico3 ai menu di Vigilia e Natale de La Cupola, fino al panettone allo zafferano e limone e al cocktail delle feste Mugo Royale al Mio Lab.

Le feste al Park Hyatt Milano tra alta cucina e mixology

Nel cuore di Milano, il Park Hyatt Milano celebra le festività con un ricco programma gastronomico che coinvolge il ristorante Pellico3, La Cupola e il cocktail bar Mio Lab. Dai menu dedicati alla Vigilia e al pranzo di Natale, fino al cenone di San Silvestro e alle proposte di mixology, l’hotel diventa una destinazione gourmet per vivere la stagione più attesa dell’anno.

Pellico3: cenone di San Silvestro firmato Guido Paternollo

Al Pellico3 l’Executive Chef Guido Paternollo firma un cenone di Capodanno che intreccia la grande tradizione gastronomica italiana e francese con un linguaggio contemporaneo. Il percorso in sei atti alterna terra e mare, con grande attenzione al mondo vegetale: dal Granciporro con cavolfiore, curry e lime all’Animella di vitello alla milanese, fino ai Ravioli al Parmigiano Reggiano 18 mesi con burro nocciola e tartufo bianco, al Risotto all’alloro con anguilla affumicata, limone salato e caviale Oscietra. Completano il menu lo scampo con salsa Choron, il piccione con cavolo cappuccio brasato al ginepro e crema di castagne affumicata, il Montblanc moderno, piccola pasticceria e il tradizionale cotechino con lenticchie servito a mezzanotte.

La Cupola: menu di Vigilia, pranzo di Natale e San Silvestro

Sotto la grande cupola dell’hotel, La Cupola propone menu dedicati ai principali appuntamenti delle feste. Per la Vigilia la cucina punta su un equilibrio tra delicatezza, ricchezza e freschezza, con piatti come i gamberi rossi con zuppetta di agrumi, spuma di mandorle e cerfoglio, i tortelli di zucca con burro nocciola, salvia e Parmigiano Reggiano 48 mesi e il rombo con topinambur e salsa allo Champagne, per chiudere con il tronchetto di Natale al pistacchio, fichi al Porto e mascarpone. Il pranzo di Natale racconta una cucina generosa e stagionale: millefoglie di sedano rapa e champignon, torta di carciofi con tartufo nero, lasagna verde aperta con ragù di cortile, risotto alla zucca con tartufo nero e crema di robiola, cappone farcito alla Périgordin e dessert a base di panettone, frutta fresca e secca. Non manca un menu kids pensato per i più piccoli.

LEGGI ANCHE: Roma Chocolate all’Eur: tre giorni dedicati al cioccolato artigianale al Laghetto

Panettone allo zafferano e limone e cocktail Mugo Royale

Per la prima volta l’hotel presenta il Panettone allo zafferano e limone, una creazione in edizione limitata ideata dallo chef Guido Paternollo. Realizzato con zafferano e scorze di limone candite che richiamano la gremolada milanese, il dolce reinterpreta in chiave contemporanea un grande classico della pasticceria italiana, ideale da abbinare a crema al mascarpone o cioccolato bianco. Al Mio Lab, il Bar & Lobby Manager Alessandro Iacobucci Vitoni firma invece Mugo Royale, il cocktail delle feste che combina rum, vermouth bianco, bitter e liquore al pino mugo, completato da note balsamiche e una decorazione di ribes rosso e rosmarino per evocare i profumi dei boschi alpini in inverno.

Afternoon Tea, Bosco di Natale e atmosfera d’inverno

Durante tutto il periodo festivo, La Cupola ospita anche l’Afternoon Tea and Chocolate, con una selezione di specialità dolci e salate accompagnate dai tè e infusi de La Via del Tè o da cioccolata calda fondente Domori. A fare da cornice è la scenografia Il Bosco di Natale, che trasforma il Park Hyatt Milano in un paesaggio invernale suggestivo: facciata adornata da rami e fogliame, luci soffuse, dettagli ispirati alle piccole creature del bosco e un grande albero di Natale di sette metri sotto la cupola, per un’atmosfera fiabesca ed elegante nel cuore della città.

Foto: Ufficio Stampa