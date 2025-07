A Milano il Festival dello Spettacolo 2025: 3 giorni no stop tra musica, cinema, tv e food. Ospiti, concerti ed eventi live dal 24 al 26 ottobre.

Dal 24 al 26 ottobre 2025, Milano ospiterà la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo, il primo grande evento in Italia interamente dedicato a tutte le forme di intrattenimento: dalla musica al cinema, dalle serie TV allo sport, dal food ai contenuti per bambini. Una vera e propria maratona culturale e pop, che si svolgerà negli spazi di Superstudio Più in via Tortona 27, cuore pulsante della creatività milanese.

Ideato da TV Sorrisi e Canzoni, punto di riferimento storico del mondo dello spettacolo, il Festival sarà un’esperienza immersiva di tre giorni con anteprime, concerti, masterclass, show cooking, incontri con artisti, e un fitto calendario di attività per tutte le età, dalle 10 del mattino fino a tarda sera.

«Questo Festival nasce da un’idea che ci è venuta in mente ispirandoci al nostro lavoro quotidiano», ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni. «Da sempre, infatti, Sorrisi ha l’obiettivo di essere un ponte tra i suoi lettori e gli artisti più amati. E ha anche l’ambizione di raccontare lo spettacolo, non solo per ciò che si vede, ma anche per ciò che non si vede: il dietro le quinte. Questi tre giorni di Festival, e di festa, vogliono proprio mettere in pratica ciò che il nostro brand fa attraverso il magazine, il sito e i social, ovvero avvicinare anche fisicamente la nostra community ai protagonisti dello spettacolo, raccontare come si crea un evento e far vivere in prima persona un’esperienza unica, mettendo il pubblico al centro della scena, grazie a incontri e show esclusivi».

Ospiti e artisti già confermati

Il Festival ospiterà i volti più amati del piccolo e grande schermo, della musica e della scena culturale italiana. Tra i primi nomi annunciati: Carlo Conti, Antonella Clerici, Francesca Fagnani, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Simona Ventura, Francesca Chillemi, Marco Liorni, il cast di Un posto al sole, Bake Off Italia e Cuori 3.

Dal cinema: Aldo, Giovanni e Giacomo, Virginia Raffaele, Stefano Accorsi, Marco Giallini, Diego Abatantuono, Diana Del Bufalo. Per la musica: Alfa, Sarah Toscano, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio. E ancora: Roberto Bolle, i volti food di Food Network e Zenzero Talent Agency come Rosy Chin, Giusi Battaglia, Lucake, e per i più piccoli, Carolina Benvenga.

Ogni settimana saranno annunciati nuovi ospiti, ampliando un palinsesto già ricco e trasversale.

LEGGI ANCHE: ‘Nun ve trattengo’, viaggio notturno nella Roma di Franco Califano: «Nessuno oggi come lui»

Tre concerti imperdibili

Ogni sera, dalle 21, il Main Stage del Festival ospiterà un concerto-evento con grandi nomi della musica italiana. Tre serate esclusive pensate per il pubblico del Festival.

Gli spazi del Festival

Con oltre 10.000 mq dedicati, Il Festival dello Spettacolo proporrà:

Main Stage : talk, live podcast, showcase e concerti serali;

: talk, live podcast, showcase e concerti serali; Cinema & Streaming Area : anteprime e incontri con cast e registi;

: anteprime e incontri con cast e registi; Sport Zone : dirette, telecronache e ospiti dal mondo dello sport;

: dirette, telecronache e ospiti dal mondo dello sport; Music Club : esibizioni della scena urban e premiazione del Vertical Music Contest;

: esibizioni della scena urban e premiazione del Vertical Music Contest; Area Food : show cooking, masterclass e incontri con i creator del gusto;

: show cooking, masterclass e incontri con i creator del gusto; Kids Area : spettacoli, laboratori e attività creative per bambini;

: spettacoli, laboratori e attività creative per bambini; Workshop & Meet&Greet: corsi di sceneggiatura, regia e incontri con gli artisti.

Il cuore editoriale sarà Casa Sorrisi, la redazione live del magazine che racconterà in diretta tutti i momenti clou, con contenuti digitali e aggiornamenti in tempo reale.

Biglietti e info utili

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, partner ufficiale dell’evento.

Sono previsti:

biglietti giornalieri ,

, ticket serali per i concerti ,

, e un’offerta Early Bird per l’abbonamento 3 giorni a prezzo scontato (valida fino al 31 agosto 2025).

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni e ridotto fino a 8.

Per tutti gli aggiornamenti, le novità sugli ospiti e il programma completo: www.ilfestivaldellospettacolo.it