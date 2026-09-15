A Milano il 26 e 27 settembre musei e siti storici aprono in via straordinaria: in molti casi l’ingresso costerà soltanto 1 euro.

Milano si prepara a un weekend speciale dedicato alla cultura: sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 musei, gallerie e luoghi d’arte della città saranno protagonisti di aperture e iniziative straordinarie e, per alcuni appuntamenti, ci sarà anche la possibilità di entrare con il biglietto simbolico da 1 euro. Un’occasione per riscoprire capolavori e spazi imperdibili, da Brera al Cenacolo.

Giornate Europee del Patrimonio 2026: cosa succede a Milano con i musei a 1 euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, coordinate in Italia dal Ministero della Cultura, anche a Milano potremo ammirare tanti capolavori della città. Il tema di quest’anno è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” e il programma prevede visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie.

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A Milano le giornate coinvolgono tradizionalmente non soltanto i grandi musei, ma anche biblioteche, archivi e spazi normalmente meno accessibili. Nelle precedenti edizioni hanno partecipato, tra gli altri, Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Biblioteca Braidense, Palazzo Sormani e Cenacolo Vinciano. Il calendario definitivo 2026, però, è ancora in costruzione e dovrà essere verificato dopo la chiusura delle adesioni.

Il momento più atteso sarà la sera di sabato 26 settembre, quando i musei statali aderenti potranno prolungare l’orario applicando il prezzo simbolico di 1 euro.

Negli ultimi anni lo hanno fatto con continuità la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano, quest’ultimo con turni serali e prenotazione obbligatoria. Nel 2025 si è aggiunto anche Palazzo Citterio.

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