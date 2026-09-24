Monumenti Aperti arriva a Milano il 25 settembre: per scoprie cosa si nasconde dietro la valorizzazione del patrimonio.

Per un solo giorno Monumenti Aperti arriva a Milano con un appuntamento speciale che permetterà ai visitatori di poter entrare in un luogo normalmente non accessibile al pubblico. Domani, 25 settembre, la manifestazione dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale farà tappa anche nel capoluogo lombardo, offrendoci un’occasione insolita per poter conoscere da vicino spazi e attività che solitamente restano nel dietro le quinte.

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Monumenti Aperti a Milano: il 25 settembre si può entrare nei laboratori di restauro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’appuntamento milanese con Monumenti Aperti porterà il pubblico all’interno dei laboratori della Scuola di Restauro di Botticino, ospitati nel MIND – Milano Innovation District, nell’ex area Expo 2015 di Rho Fiera Milano.

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Scuola di formazione dei professionisti impegnati nella conservazione del patrimonio storico e artistico, saranno proprio loro a guidare le visite, accompagnando i partecipanti attraverso i propri ambienti di lavoro raccontando attività, strumenti e metodologie utilizzati durante il percorso formativo.

Il percorso di Monumenti Aperti consentirà così di osservare da vicino le diverse fasi di un intervento di restauro: dalla diagnostica preliminare allo studio dei materiali, fino alla progettazione e alle operazioni di conservazione. Un’occasione unica per scoprire il mondo del restauro e per capire in che modo le diverse competenze scientifiche, tecniche e storico-artistiche riescano a incontrarsi nel lavoro quotidiano del restauratore.

Le visite saranno gratuite ma su prenotazione e si svolgeranno venerdì 25 settembre nelle fasce 10.00-12.30 e 14.30-17.00. Il sito è totalmente accessibile, senza barriere architettoniche.

Photo Credits: Imago Mundi via HF4