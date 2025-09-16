Nel Cenacolo di Leonardo, a Milano, manca un dettaglio che sorprende anche i più attenti: un’assenza che alimenta misteri da secoli.

L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, ubicata nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, è tra i capolavori più ammirati al mondo. Ogni anno attira migliaia di visitatori, incantati dalla sua straordinaria capacità narrativa e dalla forza dei gesti e delle emozioni degli apostoli. Eppure, dietro la sua fama universale e l’apparente immediatezza della scena, si cela un dettaglio sorprendente: un’assenza che pochi notano e che ribalta le attese di chi osserva l’opera. Leonardo, infatti, decise di non inserire un elemento che la tradizione iconografica considerava imprescindibile, trasformando così il Cenacolo in un enigma che continua a stimolare studiosi e appassionati.

