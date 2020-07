Miracolo a Milano, il nuovo modo di gustare il gelato

Il 27 luglio in Via Giovanni da Procida 29 a Milano, arriva la magia di Crema. Un nuovo modo di vivere il gelato, una vera e propria boutique del […]

Il 27 luglio in Via Giovanni da Procida 29 a Milano, arriva la magia di Crema.

Un nuovo modo di vivere il gelato, una vera e propria boutique del gusto fatta di eleganza e modernità, stile, tradizione e innovazione.

Tutto questo e molto di più nel quartiere milanese più trendy, a due passi da City Life.

Forte di materie prime d’eccellenza, della sapienza artigianale di un rinomato maestro gelatiere e di una location raffinata dal gusto retrò, Crema si fa portavoce di un’icona, il gelato italiano, che ha nutrito generazioni ed è parte del costume del nostro paese.

Attraverso gusti classici rivisitati e creazioni speciali, con oltre 50 gusti, Crema raccoglie e veicola i punti di forza della gelateria italiana, rendendoli ancora più preziosi con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli amanti della qualità e del gusto partendo da Milano.

Promotore dell’iniziativa è Giorgio Bulgari dell’omonima famiglia: “Siamo molto felici di aver intrapreso questa nuova avventura in un momento così delicato per l’economia e la ristorazione in particolare. Vogliamo lanciare un messaggio di rinascita partendo proprio da Milano. Crema vuole presentarsi e imporsi sul mercato offrendo qualcosa di nuovo al pubblico più attento ai dettagli e alla qualità”.

CREMA – un Brand che punta in alto e lo dichiara orgogliosamente con una comunicazione raffinata, ispirata all’epoca d’oro del linguaggio illustrativo pubblicitario, rivisitato in chiave moderna.

Un viaggio dagli anni ’20 agli anni ’20….

la Crema della Crema della Crema… del Gelato!