Milano entra nel vivo del Natale: dal 19 al 21 dicembre eventi tra musica, arte, mercatini ed esperienze immersive, anche gratuite.

Milano è entrata pienamente nell’atmosfera natalizia e, nel weekend lungo che precede la grande festa di Natale, si riempie di eventi che dal 19 al 21 dicembre offriranno una serie di appuntamenti nella quale si intrecciano musica, arte, esperienze immersive e mercatini. Tra grandi eventi serali, percorsi culturali e proposte gratuite, è l’ideale per chi resta a Milano e per tutti coloro che decidono di vivere questi giorni di festa nel capoluogo lombardo.

Il ritorno di Bob Sinclar ai Magazzini Generali

Sabato 20 dicembre i Magazzini Generali ospitano Bob Sinclar, protagonista di una notte tutta da ballare a ridosso del Natale. Il dj francese torna a Milano con le sue hit senza tempo, trasformando il club in una grande festa pre-natalizia per gli amanti della musica elettronica.

Natale a San Siro: apertura eccezionale serale

Dal 19 al 21 dicembre lo Stadio di San Siro apre eccezionalmente di sera per “Natale a San Siro”. Un tour notturno tra luci scenografiche, atmosfera festiva e iniziative per tutta la famiglia, con la possibilità di vivere il Meazza in una veste inedita e suggestiva.

Red Bazar Misterioso ai Bagni Misteriosi

Sabato 20 e domenica 21 dicembre i Bagni Misteriosi ospitano il Red Bazar Misterioso, mercatino di Natale dedicato all’artigianato e al fatto a mano di qualità. Stand creativi e atmosfera natalizia animano gli spazi coperti e riscaldati della struttura.

Il percorso meditativo The Prism Way

Tra le proposte gratuite spicca The Prism Way, percorso meditativo ospitato al The Prism Core Center. Un’esperienza immersiva che unisce arte, luce e consapevolezza, pensata per offrire una pausa rigenerante dal ritmo frenetico delle feste.

Wildlife Photographer of the Year

Al Museo della Permanente prosegue la 61ª edizione di Wildlife Photographer of the Year. La mostra presenta gli scatti naturalistici premiati a livello internazionale, offrendo un viaggio visivo tra natura, biodiversità e grandi temi ambientali.

Mostra “Euphoria – Art is in the air”

All’Area MilanoSesto continua Euphoria – Art is in the air, la mostra del Balloon Museum. Installazioni gonfiabili monumentali e opere interattive trasformano l’arte in un’esperienza immersiva, adatta a grandi e piccoli.