Verso Milano-Cortina 2026 arriva a Milano un treno tutto di cioccolato: un evento simbolico e spettacolare che tenta il record Guinness.

Nel clima di attesa febbrile per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere un evento davvero fuori dal comune: un treno fatto interamente di cioccolata. Sembra un’idea quasi banale, ma si tratta di qualcosa di estremamente simbolico e anche spettacolare. Anche perché sarà accompagnato da un ambizioso obiettivo: tentare la conquista di un record mondiale e di essere iscritto nei primati del Guinness con un’installazione mai vista prima!

Milano: arriva il Winter Games Express: un treno di cioccolato di 52 metri di dolcezza (e 23 quintali di cioccolato)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto si chiama Winter Games Express e punta a realizzare il treno di cioccolato più lungo del mondo: un gigante dolce da 52 metri per un peso di 23 quintali, con vagoni e sedili modellati in cioccolato. Il tentativo ufficiale di record è fissato per lunedì 26 gennaio 2026, nella cornice di Palazzo Lombardia, dove il treno verrà assemblato ed esposto al pubblico.

Dietro l’impresa c’è la guida del maestro cioccolatiere Andrew Farrugia, già detentore di un record mondiale, con un lavoro iniziato mesi fa: la costruzione dei vagoni è partita a ottobre nei laboratori di Minetti 1980, prima del trasferimento a Milano per il montaggio finale.

Il treno non nasce solo per stupire. L’iniziativa è legata alle Olimpiadi della cultura promosse da Regione Lombardia e vuole essere anche un’esperienza concreta di formazione e solidarietà. Gli organizzatori spiegano che, grazie al coinvolgimento di scuole, consorzi e realtà del territorio, Winter Games Express diventerà un’occasione per valorizzare giovani talenti e sostenere iniziative benefiche sia in Italia sia a Malta, paese d’origine del maestro Farrugia.

E c’è un dettaglio che rende il progetto ancora più “dolce”: durante le giornate dedicate all’evento verranno vendute tavolette di cioccolato a tema, il cui ricavato servirà a sostenere due realtà impegnate nell’aiuto alle famiglie nel campo delle cure palliative.

