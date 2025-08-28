Milano olimpica non è solo sport e monumenti: la città nasconde cortili, giardini e arte urbana che raccontano la sua anima segreta.

Il prossimo febbraio Milano, già incontrastata capitale italiana della moda e del design, condividerà con Cortina d’Ampezzo il privilegio di essere la città ospite delle Olimpiadi invernali, trasformandosi anche nel centro mondiale dello sport. La città si prepara così ad accogliere migliaia di visitatori da ogni parte del pianeta, attratti dalle competizioni e dai suoi celebri simboli. Ma oltre al Duomo, al Castello Sforzesco e al Quadrilatero della moda, Milano custodisce anche un’anima insolita che vale la pena scoprire. Angoli nascosti, giardini sorprendenti e opere di street art offrono uno sguardo diverso, intimo e creativo, sul volto meno conosciuto del capoluogo lombardo. Andiamo dunque alla scoperta di questa “Milano segreta”.

