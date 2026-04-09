A Milano tra traffico e carburanti in aumento muoversi costa caro: una funzione di Waze e Google Maps può aiutare a risparmiare sui consumi.

A Milano muoversi in auto può diventare sempre più costoso, soprattutto in questo periodo terribile, tra traffico intenso e carburanti in aumento sul quale cerchiamo tutti di risparmiare. In questo scenario, ogni dettaglio può fare la differenza. Esiste però una funzione, spesso poco utilizzata, presente nelle app di navigazione più diffuse che può aiutare a ridurre i consumi. Un piccolo accorgimento che, nella quotidianità urbana, può tradursi in un risparmio concreto.

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Traffico e caro carburanti: perché a Milano il pieno pesa di più (e come si può risparmiare)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Milano, tra semafori, rallentamenti e traffico nelle ore di punta, il consumo di carburante tende ad aumentare sensibilmente. Le continue frenate e ripartenze, tipiche della mobilità urbana, incidono direttamente sul rendimento del veicolo. A questo si aggiunge il recente aumento dei prezzi di benzina e diesel, che rende ogni spostamento più oneroso.

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In tanti non sanno però che, per risparmiare, sia Waze che Google Maps offrono strumenti utili per ridurre il consumo di carburante, ma è soprattutto una funzione della grande G a fare la differenza: “Preferisci percorsi a basso consumo”. Attivandola nelle impostazioni, l’app suggerisce itinerari che privilegiano velocità costanti, meno traffico e minori pendenze, anche se non sempre sono i più rapidi.

Il sistema utilizza dati di guida e intelligenza artificiale per adattare il percorso al tipo di veicolo (benzina, diesel, ibrido o elettrico), migliorando così l’efficienza complessiva. In alcuni casi, il risparmio può arrivare anche a circa il 13% di carburante.

Waze, invece, si distingue per la gestione dei distributori: permette di confrontare i prezzi in tempo reale, scegliere il carburante preferito e individuare le stazioni più convenienti lungo il tragitto.

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