Milano cambia le regole per giardini, alberi e parchi, anche privati: arrivano nuovi divieti per proteggere il verde. Ecco cosa sapere.

Milano si prepara a cambiare le regole per la cura di giardini, alberi e parchi. Una nuova revisione promette di modificare una serie di abitudini consolidate, dalle attività consentite negli spazi verdi alla gestione delle piante, coinvolgendo anche le proprietà private. L’obiettivo è quello di rendere la città più attenta al suo patrimonio naturale. Ma quali comportamenti potrebbero diventare vietati e che cosa bisognerà sapere?

Milano, nuove regole per parchi e giardini su abbattimenti e potature degli alberi. Cosa potrebbe essere vietato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Giunta comunale ha approvato una proposta di aggiornamento del regolamento sul verde pubblico e privato, che dovrà ancora passare dalle commissioni e dal Consiglio comunale prima di diventare definitiva.

LEGGI ANCHE: Gita fuori porta Milano con brivido? La Terrazza del Brivido che ti fa camminare nel vuoto — non crederai ai tuoi occhi!

Il testo prevede che per abbattere un albero servano l’autorizzazione del Comune e una relazione firmata da un professionista abilitato, non più dal solo richiedente. Gli abbattimenti, salvo emergenze per alberi a rischio imminente di caduta, andranno effettuati durante il riposo vegetativo. Anche le potature richiederanno verifiche sull’assenza di nidi e fotografie a lavori conclusi. Per gli alberi rimossi è prevista inoltre una compensazione proporzionata al loro effettivo valore ecosistemico.

Tra le novità ci sono il divieto di lanciare palloncini e coriandoli di plastica o non biodegradabili e lo stop a dehors, chioschi e cartelloni troppo vicini agli alberi, quando potrebbero danneggiarli.

Nelle aree a sfalcio ridotto e nei prati fioriti non potranno entrare gli animali domestici. Vietato anche versare sostanze chimiche o oli vicino ad aiuole e alberature. Inoltre, chi abbatterà piante illegalmente rischierà sanzioni calcolate per ogni albero, non più per singolo intervento. L’obiettivo dichiarato è proteggere biodiversità, suolo e patrimonio arboreo di Milano.

Photo Credits: Shutterstock