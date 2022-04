Pasqua 2022 arriva la Pastiera della Pace

La Pasqua è ormai alle porte e se siete alla ricerca della Pastiera doc, che oltre ai gusti della tradizione abbina anche un messaggio importante, allora non potete lasciarvi sfuggire la Pastiera della Pace.

Il tradizionale dolce napoletano, simbolo della rinascita della terra tipico del periodo di Pasqua, spopola non solo a Roma, ma anche a Milano, città con il maggior numero di ristoranti e pasticcerie da cui poterla ordinare.

Proprio a Milano sarà disponibile dal 14 aprile la “Pastiera for Peace”, una speciale limited edition ispirata ai colori tradizionali della bandiera della pace di Deliveroo in collaborazione con Premiata Cremeria Rossi.

Oltre ad essere il dolce ideale da condividere a tavola nei giorni di Pasqua, la pastiera è anche il dono perfetto da regalare ad amici e parenti nel difficile momento che stiamo vivendo.

Una pastiera che, con una variante alla pasta frolla tradizionale, vede i 7 colori della bandiera della pace caratterizzare le strisce che si intrecciano sul dolce e che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo dal 14 Aprile.

E’ realizzata secondo ricetta tradizionale, con l’aggiunta di crema pasticceria insieme al grano e ai canditi arcobaleno, che per l’occasione sono stati realizzati artigianalmente dal maestro canditore Paolo Romeo.

In questi giorni inoltre Deliveroo ha annunciato la sua collaborazione con UNICEF per il sostegno alimentare ai bambini che vivono in contesti di vulnerabilità nell’ambito dell’iniziativa globale Full Life, per il sostegno alle comunità e ai territori in cui opera.

Oltre a sostenere direttamente UNICEF Italia, Deliveroo dà la possibilità anche ai propri clienti di fare la propria parte contribuendo alla raccolta fondi a favore dei programmi per il sostegno alimentare a favore dei bambini più vulnerabili, grazie alla nuova funzione tecnologica che permette, al momento del pagamento, di arrotondare il conto e donare la differenza direttamente all’UNICEF. Il ricavato della campagna – che avrà una durata di sei mesi – sarà utilizzato per garantire sostegno ai bambini e alle famiglie dell’Ucraina colpite dalla guerra.