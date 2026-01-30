I tram sono l’anima della mobilità milanese: l’arrivo dei nuovi Tramlink bidirezionali segna una svolta storica verso una città più moderna.

Nella storia del trasporto pubblico di Milano, i tram hanno sempre fatto la parte del leone. È per questo che la rivoluzione avviata con l’arrivo dei nuovi Tramlink bidirezionali non può che essere un passaggio storico per una città in continua trasformazione, un collegamento diretto alle esigenze di una comunità sempre più moderna, flessibile e orientata al futuro. Un modo per proiettare la tradizione tranviaria meneghina in una nuova fase evolutiva. Ma quanto inciderà sul modo di muoversi in città?

Milano: arrivano i nuovi tram. Cosa cambia con i Tramlink bidirezionali

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La vera innovazione dei nuovi tram di Milano è la loro bidirezionalità: per la prima volta nella storia cittadina, i tram sono dotati di due cabine di guida, una per ogni estremità. Questo permette di invertire il senso di marcia senza manovre complesse, rendendo il servizio più efficiente e reattivo in caso di imprevisti.

I nuovi mezzi, realizzati da Stadler Valencia, rappresentano il centro focale di un piano di rinnovamento profondo della rete tranviaria, il più importante degli ultimi anni. L’investimento complessivo è di circa 190 milioni di euro e prevede l’arrivo di 74 nuovi tram, destinati progressivamente a sostituire parte del parco circolante più datato. I primi convogli sono già entrati in servizio su alcune linee, segnando il passaggio dal progetto alla realtà quotidiana.

Lunghi 25 metri, composti da tre moduli comunicanti e offrono 66 posti a sedere. A bordo, il salto di qualità è evidente: telecamere interne collegate alla centrale Security di ATM, sistemi di informazione in tempo reale, monitor con fermate e percorso e prese USB per i dispositivi elettronici.

Un esempio su tutti è la linea 9, una delle più iconiche e riconoscibili del trasporto milanese. Lunga, circolare e trasversale, attraversa quartieri molto diversi tra loro ed è da sempre uno specchio delle trasformazioni urbane della città. Proprio qui i Tramlink potranno esprimere al meglio le loro potenzialità, diventando un simbolo concreto del cambiamento in atto.

