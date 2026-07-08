Notte Rosa all’Idroscalo: a Milano tre giorni di street food, anni ’90, cartoni e mercatini vintage dal 10 al 12 luglio.

Milano si prepara ad accendere una nuova Notte Rosa fatta di musica, cibo da strada, atmosfere anni ’90 e shopping vintage. Un appuntamento gratuito nel quale si mescolano nostalgia pop e voglia d’estate, pensato per chi cerca una serata leggera senza troppe formalità: si mangia, si balla, si curiosa tra bancarelle e si ritrova quel clima da festa collettiva che in città funziona sempre. Ma dove vedremo la Notte Rosa? E come possiamo partecipare a questo evento?

Arriva la Notte Rosa di Milano: tre giorni all’Idroscalo tra dj set e nostalgia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Notte Rosa arriva all’Idroscalo di Milano dal 10 al 12 luglio, con un programma distribuito su tre giornate a ingresso completamente gratuito.

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Si parte venerdì 10 luglio dalle 18 con “Nostalgia ’90”, serata costruita sui grandi successi di quel decennio, tra dj set, animazione e street food. Più che un semplice evento musicale, sembra una piccola macchina del tempo per chi è cresciuto tra tormentoni dance, sigle televisive e serate da compilation. Come da titolo, un must per tutti coloro che sono cresciuti negli anni Novanta o che li hanno vissuti in tutto il loro meraviglioso splendore.

Sabato 11 luglio il registro cambia ma resta pop: arriva il “Cartoon Party Festival”, dedicato alle sigle dei cartoni animati più amate di sempre, con tanto di mascotte, band dal vivo, cosplay e dj set.

Si chiude domenica 12 luglio, con lo spazio riservato al Remira Market, mercatino con oltre 50 espositori tra vintage, vinili e artigianato. Ci saranno anche area street food, musica e zone relax per famiglie. Un coacervo molto milanese: un po’ festival, un po’ mercatino, un po’ raduno nostalgico sotto il cielo d’estate.

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