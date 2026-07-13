Milano, il museo delle illusioni è il rifugio perfetto dal caldo: oltre 200mila visitatori tra giochi, stupore ed esperienze.

Tra le sue mille esperienze, Milano nasconde un rifugio perfetto per chi vuole sfuggire al caldo senza rinunciare al divertimento: è un museo in grado di mettere in dubbio ciò che vediamo, ascoltiamo e percepiamo, attraverso illusioni ed esperienze sorprendenti. Ha già conquistato oltre 200mila visitatori e continua ad attirare adulti, bambini e curiosi pronti a lasciarsi ingannare dai propri sensi, nel cuore della città, tra stupore, giochi percettivi e fotografie fuori dal comune.

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Milano, il museo che sfida la tua mente con le illusioni: scopri “Museum of Senses”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Museum of Senses propone un percorso permanente costruito con luci, suoni, illusioni percettive e installazioni interattive. Le esperienze coinvolgono tutti i sensi: vista, udito, tatto, gusto e olfatto, ma mettono alla prova anche l’equilibrio e la percezione dello spazio.

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Nel suo primo anno di vita il museo ha accolto più di 200mila persone, tra cui oltre 12.500 studenti, e ha ottenuto il Tripadvisor Travellers’ Choice Award 2026, entrando nel 10% delle attrazioni più apprezzate sulla piattaforma.

Dal 15 luglio sarà inaugurata una sezione dedicata all’estate, con la Summer Quest: quiz, sfide e contenuti ispirati ai profumi delle vacanze, ai sapori stagionali e alle sensazioni delle giornate all’aperto. Fino al 19 luglio sarà disponibile anche la Mimiko World Cup, con prove, punteggi, podio e occasioni fotografiche. Il museo si trova in viale Monte Grappa 10, nella zona Porta Garibaldi-Moscova, ed è aperto nei feriali dalle 10 alle 20 e nei weekend e festivi dalle 9 alle 20.

Photo Credits: Alessia Malorgio