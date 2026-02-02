Mattinata di forti disagi per il trasporto pubblico milanese. La linea M3 (Gialla) della metropolitana è interrotta tra le stazioni di Centrale e Maciachini a seguito di un grave incidente avvenuto nella stazione di Zara, dove una persona è caduta sui binari ed è stata travolta da un treno.

L’episodio si è verificato poco prima delle 9.30 di lunedì 2 febbraio sulla banchina in direzione San Donato. Il macchinista, accortosi della presenza della persona sui binari, ha tentato una frenata d’emergenza, ma l’impatto è stato inevitabile. La vittima è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata ai soccorritori: le sue condizioni sono gravissime.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica in codice rosso, oltre alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, si tratterebbe di una caduta accidentale e non di un gesto volontario, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia.

Linea interrotta e coincidenze sospese

ATM ha comunicato che la circolazione della M3 è sospesa nel tratto Centrale–Maciachini.

A causa dell’intervento dei soccorsi e delle verifiche di sicurezza:

a Zara non è possibile effettuare il cambio con la M5

a Centrale è sospeso il collegamento con la M2

È stato attivato un servizio di bus sostitutivi, ma si registrano rallentamenti e affollamenti.

Dove fermano i bus sostitutivi

Centrale

Verso Comasina: piazza Duca d’Aosta (con bus 60 e 81)

Verso San Donato: via Filzi (con tram 5 e 10)

Sondrio

Verso Comasina: viale Sondrio dopo via Melchiorre Gioia (bus 91 e 92)

Verso San Donato: viale Sondrio prima di via Melchiorre Gioia (bus 90 e 92)

Zara

Verso Comasina: viale Nazario Sauro prima di viale Zara (lato numeri pari)

Verso San Donato: viale Nazario Sauro prima di piazza Appio Claudio (lato numeri dispari)

Maciachini

Verso Comasina: piazzale Maciachini prima di via Imbonati

Verso San Donato: piazzale Maciachini prima di viale Jenner

ATM invita i passeggeri a valutare percorsi alternativi, a monitorare gli aggiornamenti in tempo reale e a prevedere tempi di viaggio più lunghi del normale.