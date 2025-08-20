Il Duomo è il simbolo di Milano, ma d’estate la città rivela tre luoghi segreti e sorprendenti, lontani dai soliti itinerari turistici.

Il Duomo di Milano è il simbolo indiscusso della città, un punto di riferimento che ne riflette il prestigio in Italia e nel mondo. Tuttavia, dietro le sue celebri guglie si celano storie e luoghi che pochi conoscono davvero, capaci di raccontare una Milano più intima e sorprendente. L’estate, con le strade meno affollate e un ritmo di vita più lento, rappresenta l’occasione perfetta per spingersi oltre i percorsi turistici tradizionali e andare alla scoperta di angoli nascosti e suggestivi. Sono tre luoghi speciali, capaci di regalare emozioni inaspettate e di mostrare un volto diverso della città meneghina. Scopriamoli insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock