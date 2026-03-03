Milano e Londra più vicine: nuovo treno diretto, alternativa all’aereo tra comfort, sostenibilità e prezzi più bassi.

Milano e Londra non sono mai state così vicine: da oggi la capitale britannica può essere raggiunta in treno con un nuovo collegamento destinato a cambiare le abitudini di viaggio tra il centro economico d’Italia e la Capitale del Regno Unito. Un’alternativa all’aereo pensata per chi è alla ricerca di comodità, sostenibilità e costi più accessibili, senza rinunciare alla velocità.

Da Milano a Londra in treno: un’alta velocità europea che guarda al 2030

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto nasce da due iniziative parallele che puntano a collegare direttamente Milano e Londra con un treno ad alta velocità. Da un lato la collaborazione tra London St Pancras Highspeed e l’operatore francese Getlink, dall’altro il piano del gruppo FS Italiane inserito nel Piano strategico 2025-2029, con un investimento da un miliardo di euro per estendere la rete verso la capitale britannica passando da Parigi.

L’obiettivo è ambizioso: ridurre i tempi di percorrenza a poco più di cinque ore, contro le oltre dieci attuali con più cambi. Per il debutto serviranno nuovi convogli e le necessarie autorizzazioni, e secondo la stampa inglese l’avvio non è previsto prima del 2030. Ma il conto alla rovescia è già iniziato.

Il nuovo collegamento promette di essere competitivo anche sul prezzo, con tariffe pensate per risultare inferiori a molti voli, soprattutto considerando bagagli e servizi extra. Ma non è solo una questione economica.

Il treno rappresenta una soluzione ideale per chi ha paura di volare, per chi viaggia con animali o per chi, per motivi di salute, preferisce evitare l’aereo. A differenza del volo, offre maggiore libertà di movimento, la possibilità di fare pause e un’esperienza di viaggio più rilassata.

In prospettiva, la tratta Milano-Londra potrebbe diventare uno dei simboli di una nuova mobilità europea: integrata, sostenibile e capace di competere davvero con il traffico aereo. Un cambiamento che, se confermato nei tempi e nei costi annunciati, riscriverà il modo di attraversare il continente.

Photo Credits: Shutterstock