Milano cambia volto: entro il 2028 nuovi grattacieli e cantieri ridisegneranno lo skyline della città. Ecco i progetti più importanti.

Milano si prepara a cambiare volto: da oggi al 2028, nuovi grattacieli e vasti cantieri sono destinati a ridisegnare lo skyline della città, aggiungendo nuove forme a un panorama urbano già in continua trasformazione. Tra torri che si alzano verso il cielo ed edifici dall’architettura contemporanea sempre più audace, il capoluogo lombardo guarda ai prossimi anni come a una nuova fase della propria costante evoluzione. Scopriamo insieme quali progetti contribuiranno a trasformarne il profilo.

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Torre Faro di A2A, tra i nuovi grattacieli del sud di Milano

Tra i cantieri attesi c’è la Torre Faro di A2A, un edificio di 144 metri che promette di cambiare il panorama del sud di Milano. Secondo il cronoprogramma, il completamento è previsto entro la fine del 2026. Sarà il primo vero grattacielo di questa parte della città, finora meno associata alle grandi torri che hanno trasformato altre zone del capoluogo.

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CityWave, la grande onda che trasforma CityLife

Anche CityLife è pronta ad aggiungere un elemento riconoscibile al proprio profilo: CityWave. Non una classica torre, ma una struttura caratterizzata da una copertura curva lunga oltre 200 metri, rivestita di pannelli solari. La forma a grande onda punta a distinguersi tra gli edifici del quartiere e a diventare un nuovo segno del paesaggio urbano. Il completamento è previsto entro il 2026.

I nuovi grattacieli che sorgeranno a Milano nei prossimi anni

Al Portello il cambiamento passerà dall’Hotel Scarampo, una torre di 90 metri, firmata dall’architetto Michele De Lucchi, la cui apertura è prevista nel 2027. Ma lo skyline milanese continuerà a crescere anche nell’anno successivo: nel 2028 sono attesi Mia Tower, nuovo edificio residenziale in Bicocca, e Palazzo Sistema, la torre di 122 metri di Regione Lombardia nella zona Isola.

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