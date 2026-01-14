Dopo lo stop dei treni di lunedì, la città si prepara a un nuovo blocco: ecco la guida completa agli orari, alle fasce di garanzia e ai motivi della protesta indetta da Al Cobas.

Milano si ritrova nel pieno di una “settimana nera” per la mobilità. Dopo i pesanti disagi causati dallo sciopero ferroviario di lunedì 12 gennaio, giovedì 15 gennaio la protesta si sposta sulla rete urbana gestita da ATM. L’agitazione, proclamata dal sindacato Al Cobas, rischia di paralizzare metropolitane, tram e autobus, mettendo a dura prova la pazienza di pendolari e residenti.

Gli Orari dello Sciopero e le Fasce di Garanzia

ATM ha comunicato le modalità dell’agitazione per la giornata di giovedì. Il servizio sarà garantito nelle fasce di maggiore affluenza (dall’inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00), mentre i disagi maggiori si concentreranno nei seguenti orari:

Mattina: il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15:00 .

il servizio potrebbe non essere garantito dalle . Sera: il servizio potrebbe interrompersi dalle 18:00 fino al termine del servizio.

Disagi nell’Hinterland e a Monza

L’agitazione non riguarda solo il capoluogo meneghino. Saranno coinvolti anche i lavoratori della società Net, che gestisce i trasporti nell’hinterland:

Monza: sciopero previsto dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 fino a fine giornata.

sciopero previsto dalle e dalle fino a fine giornata. Servizio Extra Urbano (Trezzo): possibili stop dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.

Le Motivazioni della Protesta

Il sindacato Al Cobas ha elencato una fitta serie di ragioni alla base della mobilitazione. Al centro della disputa non c’è solo il salario, ma il futuro stesso del Trasporto Pubblico Locale (TPL):

Contro la Privatizzazione: I lavoratori si oppongono alla liberalizzazione dei servizi e al progetto “Milano Next”, chiedendo che ATM venga trasformata in un’Azienda Speciale del Comune per garantire l’affidamento diretto (“in house”) dei servizi. Sicurezza e Salute: Viene chiesta la riattivazione del distanziamento tra conducenti e passeggeri e una maggiore protezione passiva per il personale, spesso vittima di aggressioni. Condizioni di Lavoro: Si denunciano carenze strutturali di personale, l’eccessivo ricorso agli straordinari e la difficoltà nella fruizione delle ferie. Richieste Salariali: Il sindacato chiede un aumento netto di 150 euro mensili per tutti i lavoratori come risarcimento per i mancati rinnovi contrattuali degli scorsi anni.

I passeggeri sono invitati a consultare l’app ufficiale di ATM e i monitor nelle stazioni per aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle singole linee durante la giornata di giovedì.