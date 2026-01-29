I Giorni della Merla sono famosi per il grande freddo, ma a Milano il 29, 30 e 31 gennaio potrebbero smentire la tradizione.

I Giorni della Merla sono tradizionalmente associati al periodo più freddo dell’anno, ma a Milano il 29, 30 e 31 gennaio di quest’anno sembrano essere pronti a raccontare una storia completamente diversa. I dati meteorologici paiono “sconfessare” la tradizione popolare, dato che la città si prepara a vivere tre giornate che potrebbero ribaltare del tutto le aspettative, mettendo in discussione uno dei proverbi climatici più noti dell’inverno italiano.

LEGGI ANCHE: Cinque capolavori dell’arte che raccontano il Carnevale e le sue maschere

I Giorni della Merla “ribaltati” a Milano? Tra leggende e detti popolari: le previsioni meteo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo la tradizione, i Giorni della Merla sarebbero i più rigidi dell’anno e il loro andamento servirebbe persino a “predire” la primavera: freddo intenso uguale bella stagione imminente, clima mite sinonimo di primavera tardiva. Le origini di questo detto affondano in racconti popolari molto diffusi nel Nord Italia.

LEGGI ANCHE:– Olimpiadi, come cambia il traffico a Milano: strade chiuse e date da segnare

La leggenda più famosa narra di una merla un tempo bianca che, per ripararsi dal gelo, si rifugiò in un comignolo, uscendone nera per la fuliggine. Un’altra versione chiama in causa un gennaio dispettoso, capace di scatenare gelo e neve per punire la merla che credeva di averlo ingannato. Al di là del folklore, queste storie hanno contribuito a fissare nell’immaginario collettivo l’idea di tre giorni particolarmente gelidi.

Se però guardiamo le previsioni su Milano per questi Giorni della Merla 2026, il quadro appare decisamente “al contrario” rispetto alla tradizione. I modelli indicano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature comprese tra 1 e 8 gradi. Valori invernali, certo, ma lontani da ondate di gelo o condizioni estreme.

Anche lo zero termico resta su quote relativamente elevate, segnale di un freddo moderato e non particolarmente incisivo.

Photo Credits: Shutterstock